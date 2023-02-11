"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 11.02.23 - 21:00
Претензии у председателей ОСИ - к провайдерам, которые предоставляют костанайцам доступ к Интернету и кабельному ТВ. Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить. Читать новость
сайлау курманов: Пусть ставят тарелку НТВ+ Там отличное качество на 250 каналов,
Прошлый век эти тарелки. У меня стоит тарелка и есть IP TV. Разница как небо и земля,куча каналов со всего мира в том числе Российские и Казахстанские ,можно поставить на паузу,можно посмотреть архив за неделю,перемотать рекламу. Всё что для этого нужно нормальный интернет,хотя бы от 10мбит\сек и обыкновенный смарт телевизор,оплата в 1500-2000 в месяц,а если покупать на год то в два раза дешевле.
у меня претензий к "Кабельным сетям Костаная " никаких нет. Очень аккуратная компания. Тут возник вопрос по аренде. Какая может быть арендная плата , если предприниматель предоставляем мне услугу, используя мой кондоминимум? Вот если бы мой кондоминимум рассматривался как транзитный объект для предоставления услуг кому то другому, то тут еще можно поговорить об арендной плате. А так думаю что ОСИ слишком резко стартанули, берут непосильный груз. как бы не надорвались. Тут надо толково подходить ко всем вопросам и больше прозрачности, чтобы люди видели и работу и куда идут средства.
Отметим, что претензии у ОСИ есть и к компаниям, которые обслуживают общедомовые приборы учета тепла.
Приборы учёта лет как 7-8 установлены в подвале,старшая по дому заключает договор,к ПКСК эти приборы отношения не имеют,почему раньше не возмущались? Искали бы фирму подешевле,заключали договор.Как то председателей ОСИ мышиную возню начали устраивать.
kbkz1980: Как то председателей ОСИ мышиную возню начали устраивать.
Мне кажется одна из председателей имеет кипучую энергию и не уживчивый характер,остальные покорно следуют за ней посмотрим , что из этого последует. Какие новые неугодные организации найдутся, кого ещё за хвост взять надо. Ничего плохого сказать не хотел, иногда действительно надо иметь такой характер
Да бред полный. Даже если по логике ОСИ - //Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить. А во многих случаях и оборудование нужно привести в порядок.// Во первых они всегда были чейными. Но ОСИ походу решили, что это теперь им принадлежит. Значит нужно брать аренду. Только юридически это не возможно, это и хорошо. Потому что дай им волю, начнут везьде "за аренду" требовать, а платить в итоге жилец должен будет - бизнес по Казахстанцки. А во вторых - //А во многих случаях и оборудование нужно привести в порядок.// Этим и нужно самим ОСИ теперь будет заняться. Раньше нужно было качественную работу принимать. Ведь кто то подписывал протоколы, счета, о проделанной работе? Я например ничего не подписываю, пока не проверю, что всё соответствует договору. Или качество, или пускай с собой всё забирают обратно.
Сейчас посетителей на этом форуме: 112, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 112
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать