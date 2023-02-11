Отправлено: - 13:50

[Исправлено: Эл-починно, 12.02.2023 - 14:19]

Да бред полный. Даже если по логике ОСИ - //Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить. А во многих случаях и оборудование нужно привести в порядок.//Во первых они всегда были чейными.Но ОСИ походу решили, что это теперь им принадлежит.Значит нужно брать аренду.Только юридически это не возможно, это и хорошо. Потому что дай им волю, начнут везьде "за аренду" требовать, а платить в итоге жилец должен будет - бизнес по Казахстанцки.А во вторых - //А во многих случаях и оборудование нужно привести в порядок.//Этим и нужно самим ОСИ теперь будет заняться. Раньше нужно было качественную работу принимать. Ведь кто то подписывал протоколы, счета, о проделанной работе?Я например ничего не подписываю, пока не проверю, что всё соответствует договору. Или качество, или пускай с собой всё забирают обратно.