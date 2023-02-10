Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает сделать работу общественных объединений более прозрачной. Почему?
Отправлено: 10.02.23 - 16:35
62-летний Адильбек АБДРАХМАНОВ уже 13 лет работает сторожем в гаражном обществе. Наблюдения за этим «государством в государстве» и попытки повлиять на работу правления привели его к выводу: общественные объединения из-за отсутствия контроля стали полностью зависеть от добросовестности председателя. Что пошло не так и как это исправить, он рассказал в интервью «НГ». Читать новость
Примерно такой же демагог с рабской психологии, как и те крепостные журналисты, о которых НГ вчера писала в другой ветке: - он тоже как и они, хочет что бы именно БАРИН пришёл и решил по справедливости, не ЗАКОН и СУД рассудил, а именно БАРИН решил. И ещё с этой психологии хочет в Жана Казахстан или Справедливый Казахстан. Ну не нравятся тебе порядки в этом кооперативе, уволься и перейди в другой кооператив или же напиши в АНТИКОР, в ПРОКУРАТУРУ - раз государство не может НЕЗАКОННО вмешиваться, пусть сделает законно - напишет заяву в эти надзорные органы и тогда государство в лице этих органов ЗАКОННО и на основании его заявы вмешается в дела их кооператива.
Вообще то интересно выслушать мнение председателя и членов правления. В статье мелькает только месть со стороны охранника к председателю и правлению кооператива. Хорошего работника не увольняют а держат двумя руками!
Ну тут он прав по любому, другое дело, что старым и больным советстким людям, это по барабану.. Ровно то же самое, что и старым коммунистическим органам.. И может даже это может быть расценено со стороны, как борьба за власть между этими группами . А вообще, надо менять систему.. Но мы, старые и уде отходившие советские люди, способны ли на это? Нет.. А потому надо бороться, пока живы..
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