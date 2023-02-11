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≡ "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46158
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 11.02.23 - 21:00
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Претензии у председателей ОСИ - к провайдерам, которые предоставляют костанайцам доступ к Интернету и кабельному ТВ. Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5865
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 08:15
#15
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Пусть ставят тарелку НТВ+
Там отличное качество на 250 каналов, к тому же можно интернет получить без всяких монополистов, правда в копеечку обойдется, но вкладчику выйдет по божески
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9191
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 12.02.23 - 10:11
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Пусть ставят тарелку НТВ+ Там отличное качество на 250 каналов,

Прошлый век эти тарелки.
У меня стоит тарелка и есть IP TV.
Разница как небо и земля,куча каналов со всего мира в том числе Российские и Казахстанские ,можно поставить на паузу,можно посмотреть архив за неделю,перемотать рекламу.
Всё что для этого нужно нормальный интернет,хотя бы от 10мбит\сек и обыкновенный смарт телевизор,оплата в 1500-2000 в месяц,а если покупать на год то в два раза дешевле.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
448
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 10:22
#17
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у меня претензий к "Кабельным сетям Костаная " никаких нет. Очень аккуратная компания. Тут возник вопрос по аренде. Какая может быть арендная плата , если предприниматель предоставляем мне услугу, используя мой кондоминимум? Вот если бы мой кондоминимум рассматривался как транзитный объект для предоставления услуг кому то другому, то тут еще можно поговорить об арендной плате. А так думаю что ОСИ слишком резко стартанули, берут непосильный груз. как бы не надорвались. Тут надо толково подходить ко всем вопросам и больше прозрачности, чтобы люди видели и работу и куда идут средства.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4847
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 12:51
#18
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Отметим, что претензии у ОСИ есть и к компаниям, которые обслуживают общедомовые приборы учета тепла.



Приборы учёта лет как 7-8 установлены в подвале,старшая по дому заключает договор,к ПКСК эти приборы отношения не имеют,почему раньше не возмущались?
Искали бы фирму подешевле,заключали договор.Как то председателей ОСИ мышиную возню начали устраивать.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4847
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 13:16
#19
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сказала председатель ОСИ "Гагарина, 14" Наталья МЕДВЕДЕВА. - За отопительный сезон мы платим огромную сумму в 70-80 тысяч тенге за передачу данных


Я так понимаю сумма делиться на 139 квартир вашего дома ,копеечная сумма тогда с квартиры получается за отопительный сезон.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1337
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 13:17
#20
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Цитата:
kbkz1980:
Как то председателей ОСИ мышиную возню начали устраивать.

Мне кажется одна из председателей имеет кипучую энергию и не уживчивый характер,остальные покорно следуют за ней посмотрим , что из этого последует. Какие новые неугодные организации найдутся, кого ещё за хвост взять надо. Ничего плохого сказать не хотел, иногда действительно надо иметь такой характер
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1337
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 13:23
#21
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Вообще тема такая неожиданная, я бы в жизни не додумался, что оказывается с тех, кто мне услугу предоставляет ещё и можно деньги брать. Очень сильная логика у ОСИ
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15512
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 13:28
#22
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Подъезд разве ОСИ принадлежит, не жильцам? Почему аренда подъезда должна оплачиваться им, а не жильцам? Вот требования к эстетичному размещению - тут согласен - это нужно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1471
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 12.02.23 - 13:50
#23
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Да бред полный. Даже если по логике ОСИ - //Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить. А во многих случаях и оборудование нужно привести в порядок.//
Во первых они всегда были чейными. :lol: Но ОСИ походу решили, что это теперь им принадлежит. :-x Значит нужно брать аренду. :lol:
Только юридически это не возможно, это и хорошо. Потому что дай им волю, начнут везьде "за аренду" требовать, а платить в итоге жилец должен будет - бизнес по Казахстанцки. 8-)
А во вторых - //А во многих случаях и оборудование нужно привести в порядок.//
Этим и нужно самим ОСИ теперь будет заняться. Раньше нужно было качественную работу принимать. Ведь кто то подписывал протоколы, счета, о проделанной работе? :lol: Я например ничего не подписываю, пока не проверю, что всё соответствует договору. Или качество, или пускай с собой всё забирают обратно. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 12.02.2023 - 14:19]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3029
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 12.02.23 - 14:03
#24
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Цитата:
saba:
я бы в жизни не додумался, что оказывается с тех, кто мне услугу предоставляет ещё и можно деньги брать.


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9004
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 12.02.23 - 14:06
#25
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Цитата:
Добринцофф:
Кабельные сети ,приходите к нам в Затобольск в частный сектор,

В Мичуринском по-моему они уже есть. Может и до Затобольска скоро дойдут.

Цитата:
Добринцофф:
Зажрались городские жители,по 5 операторов-провайдеров на один дом,забыли уже что такое допотопный "Мегалайн"

Ты не поверишь, до сих пор дома тариф Старт Мегалайна.
Они задолбали уже предложениями с симками, тв и тд.
Профайл
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