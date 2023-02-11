Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...

Отправлено: - 10:22

у меня претензий к "Кабельным сетям Костаная " никаких нет. Очень аккуратная компания. Тут возник вопрос по аренде. Какая может быть арендная плата , если предприниматель предоставляем мне услугу, используя мой кондоминимум? Вот если бы мой кондоминимум рассматривался как транзитный объект для предоставления услуг кому то другому, то тут еще можно поговорить об арендной плате. А так думаю что ОСИ слишком резко стартанули, берут непосильный груз. как бы не надорвались. Тут надо толково подходить ко всем вопросам и больше прозрачности, чтобы люди видели и работу и куда идут средства.