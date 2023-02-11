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≡ "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46156
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 11.02.23 - 21:00
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Претензии у председателей ОСИ - к провайдерам, которые предоставляют костанайцам доступ к Интернету и кабельному ТВ. Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5864
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 08:15
#15
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Пусть ставят тарелку НТВ+
Там отличное качество на 250 каналов, к тому же можно интернет получить без всяких монополистов, правда в копеечку обойдется, но вкладчику выйдет по божески
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9190
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 12.02.23 - 10:11
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Пусть ставят тарелку НТВ+ Там отличное качество на 250 каналов,

Прошлый век эти тарелки.
У меня стоит тарелка и есть IP TV.
Разница как небо и земля,куча каналов со всего мира в том числе Российские и Казахстанские ,можно поставить на паузу,можно посмотреть архив за неделю,перемотать рекламу.
Всё что для этого нужно нормальный интернет,хотя бы от 10мбит\сек и обыкновенный смарт телевизор,оплата в 1500-2000 в месяц,а если покупать на год то в два раза дешевле.
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