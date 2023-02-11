Отправлено: - 10:11

сайлау курманов:

Пусть ставят тарелку НТВ+ Там отличное качество на 250 каналов,

Цитата:Прошлый век эти тарелки.У меня стоит тарелка и есть IP TV.Разница как небо и земля,куча каналов со всего мира в том числе Российские и Казахстанские ,можно поставить на паузу,можно посмотреть архив за неделю,перемотать рекламу.Всё что для этого нужно нормальный интернет,хотя бы от 10мбит\сек и обыкновенный смарт телевизор,оплата в 1500-2000 в месяц,а если покупать на год то в два раза дешевле.