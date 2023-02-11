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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48017 Основное требование всех потерпевших - возврат вложенных денег. У большинства уже есть положительные решения по гражданским искам, но Грановский пока никому ничего не выплатил.Источник:

Цитата:Не выплатил и не выплатит!Статья 217. Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидойСоздание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделениемнаказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Имущества скорее всего у него давно нет...Отбудет наказание и Гудбай, Америка будет иск выплачивать проценты от зарплаты дворника