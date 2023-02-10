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≡ Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает сделать работу общественных объединений более прозрачной. Почему?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46156
Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает сделать работу общественных объединений более прозрачной. Почему?
Отправлено: 10.02.23 - 16:35
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62-летний Адильбек АБДРАХМАНОВ уже 13 лет работает сторожем в гаражном обществе. Наблюдения за этим «государством в государстве» и попытки повлиять на работу правления привели его к выводу: общественные объединения из-за отсутствия контроля стали полностью зависеть от добросовестности председателя. Что пошло не так и как это исправить, он рассказал в интервью «НГ».
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3028
Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...
Отправлено: 10.02.23 - 16:35
#1
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Цитата:
Костанаец предлагает сделать работу общественных объединений более прозрачной.

Примерно так:

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3848
Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...
Отправлено: 10.02.23 - 18:22
#2
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Примерно такой же демагог с рабской психологии, как и те крепостные журналисты, о которых НГ вчера писала в другой ветке: - он тоже как и они, хочет что бы именно БАРИН пришёл и решил по справедливости, не ЗАКОН и СУД рассудил, а именно БАРИН решил. И ещё с этой психологии хочет в Жана Казахстан или Справедливый Казахстан.
Ну не нравятся тебе порядки в этом кооперативе, уволься и перейди в другой кооператив или же напиши в АНТИКОР, в ПРОКУРАТУРУ - раз государство не может НЕЗАКОННО вмешиваться, пусть сделает законно - напишет заяву в эти надзорные органы и тогда государство в лице этих органов ЗАКОННО и на основании его заявы вмешается в дела их кооператива.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
256
Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...
Отправлено: 10.02.23 - 21:59
#3
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трезвый сторож - страшная сила, ждём снижения цен на алкоголь, пока весь электорат не протрезвел)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1096
Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...
Отправлено: 11.02.23 - 00:43
#4
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Вообще то интересно выслушать мнение председателя и членов правления. В статье мелькает только месть со стороны охранника к председателю и правлению кооператива. Хорошего работника не увольняют а держат двумя руками!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1144
Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...
Отправлено: 11.02.23 - 09:48
#5
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Цитата:
Ильяс:
трезвый сторож - страшная сила

Читая этого профессора,который временно работает сторожем,невольно вспоминаешь таксистов и поговорку "если ты такой умный,то почему такой бедный" :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15510
Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает сделать работу общественных объединений более прозрачной. Почему?
Отправлено: 11.02.23 - 11:23
#6
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Цитата:
Сабыр:
поговорку "если ты такой умный,то почему такой бедный"

Цитата:
потому что имею инвалидность 2-й группы.

Источник:

Я не знаю чем он до этого занимался, но в 50 тяжеловато какую-то новую специальность освоить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3848
Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...
Отправлено: 11.02.23 - 12:54
#7
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Цитата:
Victor Yang:
но в 50 тяжеловато


62 ему - через год на пенсию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22978
Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...
Отправлено: 12.02.23 - 04:39
#8
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Ну тут он прав по любому, другое дело, что старым и больным советстким людям, это по барабану..
Ровно то же самое, что и старым коммунистическим органам..
И может даже это может быть расценено со стороны, как борьба за власть между этими группами .
А вообще, надо менять систему..
Но мы, старые и уде отходившие советские люди, способны ли на это?
Нет..
А потому надо бороться, пока живы..
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