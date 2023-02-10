Re: Тоталитарный режим гаражных обществ - Костанаец предлагает...

Отправлено: - 18:22

Примерно такой же демагог с рабской психологии, как и те крепостные журналисты, о которых НГ вчера писала в другой ветке: - он тоже как и они, хочет что бы именно БАРИН пришёл и решил по справедливости, не ЗАКОН и СУД рассудил, а именно БАРИН решил. И ещё с этой психологии хочет в Жана Казахстан или Справедливый Казахстан.

Ну не нравятся тебе порядки в этом кооперативе, уволься и перейди в другой кооператив или же напиши в АНТИКОР, в ПРОКУРАТУРУ - раз государство не может НЕЗАКОННО вмешиваться, пусть сделает законно - напишет заяву в эти надзорные органы и тогда государство в лице этих органов ЗАКОННО и на основании его заявы вмешается в дела их кооператива.