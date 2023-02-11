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≡ Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном госпитале. Временно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46156
Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном госпитале. Временно
Отправлено: 11.02.23 - 13:25
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Это очередная вынужденная мера, которую принимают в управлении здравоохранения. Уже несколько лет в Костанае не могут завершить ремонт в здании областной детской больницы.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
256
Re: Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном...
Отправлено: 11.02.23 - 13:25
#1
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Нет ничего более постоянного, чем временное.

Кстати в этих ковидариях люди умирали не всегда от ковида, много летальных от внутрибольничных инфекций, так что, кто будет нести персональную ответственность?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22978
Re: Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном...
Отправлено: 11.02.23 - 16:08
#2
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Ну как вариант можно лечить детей в освобождённых палатах тубдеспансера или в больнице венерической направленности..
А может и биолаболатории пустуют, почему бы и там не лечить детишек?
Места всем хватит, был бы материал..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1316
Re: Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном...
Отправлено: 11.02.23 - 16:38
#3
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А того бывшего главврача детской больницы просто перевели на другую должность? За то, что он сделал, сажать надо. Это же сколько убытков, неприятностей он доставил и пациентам и строителям и ещё много кому.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Re: Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном...
Отправлено: 11.02.23 - 22:25
#4
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Цитата:
111:
можно лечить детей в освобождённых палатах тубдеспансера или в больнице венерической направленности..

А что, по твоему тубики и венеки, люди второго сорта?
То есть их, с ними что, как поступать?
Както по фашистски эта фраза звучит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22978
Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном госпитале. Временно
Отправлено: 12.02.23 - 04:26
#5
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Цитата:
Филипп Филиппович:
что, по твоему тубики и венеки, люди второго сорта?

Хех..
Это что?
Да, я тубик и вся моя семья..
В количестве штук 30ти..
Но дело то не в сорте людей, это нацисткая прагматика и зачем ее применять к каждому столбу?
Я говорю со стороны врачебной лаболатории, а не с той стороны, которую ты предлагаешь..
Со стороны именно медицинской..
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