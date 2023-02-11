Отправлено: - 04:26

Филипп Филиппович:

что, по твоему тубики и венеки, люди второго сорта?

Цитата:Хех..Это что?Да, я тубик и вся моя семья..В количестве штук 30ти..Но дело то не в сорте людей, это нацисткая прагматика и зачем ее применять к каждому столбу?Я говорю со стороны врачебной лаболатории, а не с той стороны, которую ты предлагаешь..Со стороны именно медицинской..