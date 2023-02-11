Нетрудно заметить, что новое руководство страны всю активность направляет на выборные процессы. За три года мы дважды избирали президента, меняли сенат, проводили референдум. И вот сейчас - выборы депутатов в Мажилис и маслихаты, с уверениями, что мы идем в «Жана Казахстан», к светлому будущему. Что за этот срок изменилось в жизни казахстанцев? Читать новость
Не согласен ни с одним пунктом , кроме того, что депутаты предыдущих созывов не должны даже баллотироваться в Мажилис. Отрицание всего, что исходит от власти и неспособность предложить конструктивный подход к новациям, это отличительный знак автора. Галопируемая инфляция, отмечу происходит как раз таки не по заокеанским методичкам, а исходя из существующей геополитической ситуации. Не буду здесь заострять эту проблему. Пенсионеры должны , говоря по правде благодарить Н. Назарбаева, за то, что они имеют достаточно неплохой, стабильный и заметьте всё таки индексируемый доход, да пусть не настолько , сколько хотелось бы г-ну Денисову. Но надо принимать во внимание прошедшую пандемию, геополитические потрясения и тогда придёт понимание, что у государства , сейчас тоже непростой период. По электроэнергии, подскажите какой другой путь сейчас возможен? Насчёт кучи посредников тоже своего рода байки. Кто то, кто имеет возможность иметь свои распределяющие сети берут э/энергию напрямую от Кегок, никаких запретов на это счёт нет. Но если вы хотите иметь беспроблемный банальный свет в доме, тогда увы придётся платить за сервис. Я думаю там скрытый вопрос про Троицк, так вот увы она нам будет обходиться дороже , нежели Экибастузская, просто разное ценообразование. Плюс геополитику тоже нельзя сбрасывать со счетов. Энергетическая безопасность государства должна быть на первом месте.
Девизом для идеи Жана Казакстана предлагаю сделать "Понять и простить". Всё, чего пока достигли под лозунгами с присказкой жана, это открыто признавать тридцатилетнюю эпоху подхалимажа и возвеличивания, замалчивание реальных проблем во всех сферах, которые покатились как снежный ком, когда закончились грамотные людские и доставшиеся в наследство от союза, ресурсы.
Цитата:
что пенсионеры оплывут от жира? И, заметьте, ни один депутат парламента не заступился за пенсионеров.
Честно говоря, тут спорно. Ныне прибывшие пенсионеры, последних лет 10, грех жаловаться на пенсию. Приличная. Если не лучшая в бывшем СССР.
Другое дело, цены. Как в той сценке в КВНе... Зарплата нравится, цены - нет.
в мажилисе Азамат Абильдаев, поддержавший Путина, Россию и СВО. Значит, далеко не все у нас заморочены заокеанскими методичками, это добрый знак. После заявления нашего президента против Путина, у меня закралась мысль а настоящее ли это или всего лишь игра, чтобы избежать проблем от крутых пацанов из Европы и Америки, однако никто так и не прояснил эту загадку. Сидеть на нескольких стульях оно не практично и опасно, надо определяться всё таки
Наверное, считать новым руководство страны, избранное в далёком и застойном ельбасинским 2019 году, можно с большой натяжкой или вообще таковым не считать.
Цитата://это добрый знак.//
Понятно. Значит, те кто поддерживает Украину или вообще против любой войны - замороченны методичками США ??
Цитата://А это и есть хоть какая-то форма контроля явки избирателей.//
Единственный способ и самый достоверный и самый дешёвый: - у каждого избирателя есть смартфон, никто тебе не мешает в кабинке сфотографировать все свои пять бюллетней, ( никто не имеет право заходить в кабинку во время голосования) и выставить в соцсетях. Вопрос только в том захотят ли это делать все- пенсионеры в частности, гос.служащих и силовые структуры не беру в расчёт. В вольном граде Алма-Ате на это пойдут наверное многие, в провинциях навряд ли.
ACROS: Значит, те кто поддерживает Украину или вообще против любой войны - замороченны методичками США ??
Получается, проклятые американцы раньше всегда помогали, а теперь строчат круглыми сутками какие-то мифические методички.
Послушаешь отдельных грамотеев, у них во всём, во всех бедах виновата Америка и Запад. Ещё возможно американцы и европейцы в подъездах гадят, недавно отмечали, что в городе лампочки мерцают, наверное тоже без не обошлось.
Про оказанную США помощь, ещё в 2018 году отдельным "грамотеям" отмечал:
Кайрат стайер: Прошу прошения, что из контекста фразу вырвал. Великая депрессия - мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года, действительно коснулся многих народов, в том числе и американцев, тем не менее, они по мере необходимости нам помогали и неоднократно нас спасали. Еще во время Царской империи был голод (1892 год), в США создали «Комитет помощи голодающим», сотни тысяч тонн продовольствия и лекарств переправили. В сети есть картина знаменитого художника Айвазовского «Раздача продовольствия».В 9921-1922 годы продразверстка и засуха дали свои плоды и в союзе начался голод и эпидемии, к США обратился за помощью Патриарх Тихон, США снова пришли на помощь. Главную помощь оказала американская организация ARA. Всего же было спасено более 10 миллионов советских граждан. Последнее с 1992 по 1997 год ВВС США Provide HOPE - авиационная доставка продовольствия из США. Всё передавалось бесплатно, ну и Ленд-лиз во время войны, тоже свою неоценимую помощь оказала.
теплое местечко в мажилисе Азамат Абильдаев, поддержавший Путина, Россию и СВО.
Таким собственно не место вообще, тем, кто поддерживает войны против братских народов. Мне вот интересно, а за то время, с каких пор жил тов. Денисов, и работал так сказать на власти, что то вообще изменилось?
111: Вот и выяснилось, что поддерживает тот, кто сказал цитата - "Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу."
это вообще нонсенс для любого нормального СМИ публиковать и цитировать этого человека пока он толком публично не ответил на свои же высказывания которые вызывали резонанс в обществе! ну как можно сказать что коррупция в генах у казахов и дальше что там болтать про страну и деятельность власти? он же расист получается ? сказануть публично что он готов в фашистскую партию пойти и потом еще кого-то упрекать за что то смеет?
год прошел как денисов сказал что разберётся с изданием что якобы не правильно интерпретировало его слова и что? тишина как будто никто не хочет замечать даже журналисты правдоборчейской газеты "НГ" по мне таким людям вообще нельзя давать площадку для высказывания или рупор пока он либо не извиняться либо не докажут что его неправильно поняли в обоих случаях!
Kairat stayer: в том числе и американцев, тем не менее, они по мере необходимости нам помогали и неоднократно нас спасали.
Да кто только вас не спасал, но всё зря!) Цитата:
Kairat stayer: США снова пришли на помощь. Главную помощь оказала американская организация ARA.
Если подумать, прежде чем писать, оно и писать, не придется! По твоей логике, тебе магазин оказывает помощь продуктами, одеждой, трусами, например. Если их носишь. Автобусы тебя возят, оказывая помощь. Государство денежную помощь оказывает пенсией. Да мало-ли!))) Цитата:
111: Ведь немцы, вступая в СС, тоже так думали
Вступают или в Овно, или в партию. Тебе, куда?) И да, СС, если чо, не партия, в неё не вступали. Опять в лужу сёл. Цитата:
abaika95: высказывания которые вызывали резонанс в обществе!
Не нада путать, свой личный резонанс, с общественным. Оно тогда не придётся выглядеть глупо. Цитата:
abaika95: по мне таким людям вообще нельзя давать площадку для высказывания или рупор
Не умея складывать буквы в мысли, за неимением таковых, но зачем же так откровенно завидовать другим?)
Автор прав на 100%. Насчет пандемии и индексации пенсий тоже. Пандемия не помешала расходам на никому не нужные выборы, увеличения численности и бюджета силовиков и т.д. Однако пенсионерам индексацию, заявленную по Закону выше уровня инфляции обеспечить не смогли. Про KEGOC тоже вранье. У него нет права ни на оптовую, ни на розничную реализацию электроэнергии, только на передачу и управление (диспетчеризацию) и никак каждый желающий не сможет купить у них напрямую, а все остальные домыслы даже разбирать не буду.
Дантист: а все остальные домыслы даже разбирать не буду.
Ваше право. Но это моё мнение, уж будьте добры, если вы уличили меня во вранье , аргументировать. Как то до вас вруном меня ещё не называли. Если вам не нравится моя точка зрения пожалуйста поспокойнее выскажите свою . Про KEGOC возможно ситуация изменилась лет 5-6 не работаю в энергетике. но такое было. Да и укажите пожалуйста Ваш путь , как обойтись потребителю т. е мне без этих посредников .
abaika95: ну как можно сказать что коррупция в генах у казахов и дальше что там болтать про страну и деятельность власти? он же расист получается ? сказануть публично что он готов в фашистскую партию пойти и потом еще кого-то упрекать за что то смеет?
Это конечно интересно, но да, согласен с тем, что он должен опубликовать пояснения, ибо его всерьез после этого ну никто не воспринимает.. Да, порой я тоже ему поддакиваю, в силу его преклонного возраста, но все же постоянно недоумеваю, почему, почему он так озвучивает свою позицию, словно Ждет кого то? В его статьях чувствуется какое то сожаление, начиная с марта того года, после 24го февраля того же года.. Эх.. Наверно это просто недопонимание..
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