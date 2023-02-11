Отправлено: - 19:40

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Вот и выяснилось, что поддерживает тот, кто сказал цитата - "Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу."

Цитата:это вообще нонсенс для любого нормального СМИ публиковать и цитировать этого человека пока он толком публично не ответил на свои же высказывания которые вызывали резонанс в обществе!ну как можно сказать что коррупция в генах у казахов и дальше что там болтать про страну и деятельность власти? он же расист получается ? сказануть публично что он готов в фашистскую партию пойти и потом еще кого-то упрекать за что то смеет?год прошел как денисов сказал что разберётся с изданием что якобы не правильно интерпретировало его словаи что?тишина как будто никто не хочет замечать даже журналисты правдоборчейской газеты "НГ"по мне таким людям вообще нельзя давать площадку для высказывания или рупор пока он либо не извиняться либо не докажут что его неправильно поняли в обоих случаях!