Отправлено: - 04:10

Филипп Филиппович: Не понимаю, что происходит с алматинцами?) В Алматы пассажир онанировал в автобусе В Алматы таксист мастурбировал при пассажирке

Филипп Филиппович:

В Алматы изобретён нетривиальный способ убеждения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в смене на традиционную. Парня изнасиловали трое мужчин в Алматы Алга!)

Филипп Филиппович:

Слушайте, ну это просто, сексуально-маньячная революция, в Казахстане, я считаю! Ну никодаж такого не было, и вот, опять случилось! Водитель автобуса смотрел порно за рулем в Астане А с другой стороны, где ему ещё ево смотреть, как не работе!?)

Цитата:Цитата:Цитата:Хех..Боюсь что все шарахаются от темы педофилии, мужеложества, порно или собственного самоудовлетворения..Даже никто не поддерживает это..Думаю что только на мой коммент обратят внимание..Но сразу оговорюсь, раскручивать такие темы не стану..Как бы кто не хотел..А за сим просто откланиваюсь, пусть об этом говорят те, кому это интересно..