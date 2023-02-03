Благодаря казахстанским учоным, не покладающих своих услилиев в возрождении истории, уже открывшим миру, что колесо, штаны и всё остальные предметы обихода изобретены именно здесь, на казахской земле, уже почти ни у кого не вызывают смеха, а уже только улыбки. Оставался один пробел. Самоуыр,по недомыслию, называемый самоваром. Оказывается сей исконно русский предмет, отнюдь не русский, но изобретён кочевниками.
Вызывает неподдельный интерес, сам процесс изобретения, могущий быть взять на вооружение потомками и прочими достойными гражданами. Оказывется, до металлических, у кочевников были глиняные самовары. Но они заметили, что из-за хрупкости служат не долго. И придумали-металлические! Как были изобретены глиняные самовары, историки пока не придумали. Но! Думаю это дело времени.
Филипп Филиппович: Не понимаю, что происходит с алматинцами?) В Алматы пассажир онанировал в автобусе В Алматы таксист мастурбировал при пассажирке
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Филипп Филиппович: В Алматы изобретён нетривиальный способ убеждения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в смене на традиционную. Парня изнасиловали трое мужчин в Алматы Алга!)
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Филипп Филиппович: Слушайте, ну это просто, сексуально-маньячная революция, в Казахстане, я считаю! Ну никодаж такого не было, и вот, опять случилось! Водитель автобуса смотрел порно за рулем в Астане А с другой стороны, где ему ещё ево смотреть, как не работе!?)
Хех.. Боюсь что все шарахаются от темы педофилии, мужеложества, порно или собственного самоудовлетворения.. Даже никто не поддерживает это.. Думаю что только на мой коммент обратят внимание.. Но сразу оговорюсь, раскручивать такие темы не стану.. Как бы кто не хотел.. А за сим просто откланиваюсь, пусть об этом говорят те, кому это интересно..
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