Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46156
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 11.02.23 - 21:00
Претензии у председателей ОСИ - к провайдерам, которые предоставляют костанайцам доступ к Интернету и кабельному ТВ. Логика такая - раз подъезды, подвалы и крыши перестали быть ничейными, значит за аренду и коммунальные затраты компании должны платить.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1013
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 11.02.23 - 21:00
а че мелочиться: пусть тогда и газовики, тепловики, водники платят за свои трубы.
извращенцы
извращенцы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1470
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 11.02.23 - 21:27
Интересная (странная)статейка. Абсурд преобладает чрезмерно. Простыми словами - бред. Ну не хотите пользоваться услугами - отключите.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3028
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 11.02.23 - 21:32
Капитализм показывает свой звериный облик. Ничего человеческого уже нет, всем хочется хапать копейку. Забыли, что мы жили в человеческом общежитии?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9003
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 11.02.23 - 21:34
Меня в этом вопросе больше волнует не копеечная оплата за электроэнергию, если верить расценкам Гердта, а те "сопли", которыми увешаны дома, как снаружи, так и внутри в подъездах.Причем, некоторые уже наверное и не используются.
Кабельные сети еще более менее, что-то по-человечески делали... прокладывали в подъезде пластиковую трубу, коробку вешали на каждом этаже, провода протянуты от нее, до квартиры.
Остальные же не напрягались.. Казтелеком, Билайн, домофоны... может еще кто-то... Придут насверлят, насвинячат, по стенам развесят провода и сваливают... Одним я веник вручил, чтобы убрали за собой.
И главное с жильцами ничего не согласовывают. Пкск может и в курсе, может копеечку и получают себе в карман? А смотрим на это мы.
Согласен с напором Павловой, пусть эти все соплевешатели приведут в порядок свое хозяйство... в каждом доме, в каждом подъезде. Установить для них срок, иначе давай, до свиданья!
Кабельные сети еще более менее, что-то по-человечески делали... прокладывали в подъезде пластиковую трубу, коробку вешали на каждом этаже, провода протянуты от нее, до квартиры.
Остальные же не напрягались.. Казтелеком, Билайн, домофоны... может еще кто-то... Придут насверлят, насвинячат, по стенам развесят провода и сваливают... Одним я веник вручил, чтобы убрали за собой.
И главное с жильцами ничего не согласовывают. Пкск может и в курсе, может копеечку и получают себе в карман? А смотрим на это мы.
Согласен с напором Павловой, пусть эти все соплевешатели приведут в порядок свое хозяйство... в каждом доме, в каждом подъезде. Установить для них срок, иначе давай, до свиданья!
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 11.02.23 - 22:11
Цитата:
А почему только они!?
А почтальоны доставляющие почту и НГ адресатам, доставщики пиццы, бабочки лёгкого поведения, родственники из аула приехавшие погостить на год-другой?
Список может быть длинным, может сразу обозначить, кому без аренды?)
electro:
а че мелочиться: пусть тогда и газовики, тепловики, водники платят за свои трубы. извращенцы
а че мелочиться: пусть тогда и газовики, тепловики, водники платят за свои трубы. извращенцы
А почему только они!?
А почтальоны доставляющие почту и НГ адресатам, доставщики пиццы, бабочки лёгкого поведения, родственники из аула приехавшие погостить на год-другой?
Список может быть длинным, может сразу обозначить, кому без аренды?)
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 11.02.23 - 22:15
А хозяева сдающие свои халупы втридорога, наживаясь на бездомных гражданах.
Вот им то точно, влупить по тройному тарифу, мироедам и эксплуататорам!)
Вот им то точно, влупить по тройному тарифу, мироедам и эксплуататорам!)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1316
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 11.02.23 - 23:00
Конечно бесят эти провода везде колхозные. Но а с другой стороны никто не знает сколько зарабатывают эти провайдеры на проводном интернете. Наверное суммы не маленькие. Надо бы узнать. Тогда почему бы не платить за аренду, пусть небольшую сумму. Или обязать делать всё качественно и аккуратно.
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 00:09
Кабельные сети ,приходите к нам в Затобольск в частный сектор,конкурентов здесь пока нет,никакого ОСИ в частном доме быть не может,ждём вас.
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 00:13
Цитата:
Зажрались городские жители,по 5 операторов-провайдеров на один дом,забыли уже что такое допотопный "Мегалайн" 5мбитсек,а мы вот в ЗТБ так и мучаемся.
Если по уму проучить было бы неплохо этого председателя ОСИ,уйти всем дружно,что бы другим не повадно было.
yudjin:
Согласен с напором Павловой, пусть эти все соплевешатели приведут в порядок свое хозяйство... в каждом доме, в каждом подъезде. Установить для них срок, иначе давай, до свиданья!
Согласен с напором Павловой, пусть эти все соплевешатели приведут в порядок свое хозяйство... в каждом доме, в каждом подъезде. Установить для них срок, иначе давай, до свиданья!
Зажрались городские жители,по 5 операторов-провайдеров на один дом,забыли уже что такое допотопный "Мегалайн" 5мбитсек,а мы вот в ЗТБ так и мучаемся.
Если по уму проучить было бы неплохо этого председателя ОСИ,уйти всем дружно,что бы другим не повадно было.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1335
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 00:22
Цитата:
Ох уж этот ужасный дом 9мкр 14, они хотят отгородиться от всего мира и жить в своём замкнутом пространстве
yudjin:
Согласен с напором Павловой
Согласен с напором Павловой
Ох уж этот ужасный дом 9мкр 14, они хотят отгородиться от всего мира и жить в своём замкнутом пространстве
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1335
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 00:26
Во всём нужен баланс, с одной агрессией дела не будет, я уже лично заявки с этого дома не беру, они наверное скоро забор вокруг дома поставят высотой с пятиэтажный дом
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22978
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
Отправлено: 12.02.23 - 04:00
Жаль что у меня нет кабельной сети, чтобы сравнить..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22978
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 04:45
А вообще тут кабельные сети ну офигевшие..
В том же Рудном за 1250 тенге тебе предоставляют вроде Цифровых 140 телеканалов, когда уезжал от туда, было 125.
Медиа.
Рудненские цифровые не знаю.
И безо всяких приставок в аренду!
Тут же я плачу что то 2000 за какие то Аналоканалы!
То бишь Агалоговые и в плохом качестве.
Пора с этим что то делать!
И те, кто это начал, Молодцы!
В том же Рудном за 1250 тенге тебе предоставляют вроде Цифровых 140 телеканалов, когда уезжал от туда, было 125.
Медиа.
Рудненские цифровые не знаю.
И безо всяких приставок в аренду!
Тут же я плачу что то 2000 за какие то Аналоканалы!
То бишь Агалоговые и в плохом качестве.
Пора с этим что то делать!
И те, кто это начал, Молодцы!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1017
Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...
Отправлено: 12.02.23 - 06:22
Цитата:
Правильное предложение. С меня КазТрансГазАймак за обслуживание 35м трубы, проходящей под землей к дому, берет 300 тыс в год. Справедливо и с них брать.
electro:
а че мелочиться: пусть тогда и газовики, тепловики, водники платят за свои трубы.
а че мелочиться: пусть тогда и газовики, тепловики, водники платят за свои трубы.
Правильное предложение. С меня КазТрансГазАймак за обслуживание 35м трубы, проходящей под землей к дому, берет 300 тыс в год. Справедливо и с них брать.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать