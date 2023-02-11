Отправлено: - 00:13

yudjin:

Согласен с напором Павловой, пусть эти все соплевешатели приведут в порядок свое хозяйство... в каждом доме, в каждом подъезде. Установить для них срок, иначе давай, до свиданья!

Цитата:Зажрались городские жители,по 5 операторов-провайдеров на один дом,забыли уже что такое допотопный "Мегалайн" 5мбитсек,а мы вот в ЗТБ так и мучаемся.Если по уму проучить было бы неплохо этого председателя ОСИ,уйти всем дружно,что бы другим не повадно было.