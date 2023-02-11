Re: Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном...

Отправлено: - 16:38

А того бывшего главврача детской больницы просто перевели на другую должность? За то, что он сделал, сажать надо. Это же сколько убытков, неприятностей он доставил и пациентам и строителям и ещё много кому.