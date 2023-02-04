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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 548 из 548«1...546547548
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25692
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.02.23 - 16:35
#8206
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Купили сегодня тюльпаны.
Стоят 1.99 Евро.
Первый и последний раз... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.02.23 - 22:05
#8207
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25692
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.02.23 - 22:07
#8208
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17 часов. Солнце - закатилось... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.23 - 15:49
#8209
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25692
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.23 - 15:51
#8210
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Амирку, с Днём Рождения, поздравляем!... :lol: :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.23 - 16:23
#8211
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Спасибо большое Дракоша!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.23 - 17:04
#8212
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25692
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.23 - 17:08
#8213
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В соседней деревне - праздник.
По пьянке, к нам - заехали... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.23 - 17:58
#8214
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На день Рождения Амирки уже приготовлено все почти..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.23 - 17:59
#8215
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Цитата:
drakon:
По пьянке, к нам - заехали..

Тоже будет отдых.



Гости идут, теперь фоткать не буду
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.23 - 19:22
#8216
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25692
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.23 - 19:43
#8217
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Середина Зимы. А цветы начали
цвести. Возле нашего дома... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.02.23 - 22:16
#8218
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25692
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.02.23 - 22:21
#8219
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Света, нет. Вот так -
варим борщ... :lol: ;-) ;-)
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Страница 548 из 548«1...546547548
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