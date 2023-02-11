Re: "ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" -...

Отправлено: - 21:34

Меня в этом вопросе больше волнует не копеечная оплата за электроэнергию, если верить расценкам Гердта, а те "сопли", которыми увешаны дома, как снаружи, так и внутри в подъездах.Причем, некоторые уже наверное и не используются.

Кабельные сети еще более менее, что-то по-человечески делали... прокладывали в подъезде пластиковую трубу, коробку вешали на каждом этаже, провода протянуты от нее, до квартиры.

Остальные же не напрягались.. Казтелеком, Билайн, домофоны... может еще кто-то... Придут насверлят, насвинячат, по стенам развесят провода и сваливают... Одним я веник вручил, чтобы убрали за собой.

И главное с жильцами ничего не согласовывают. Пкск может и в курсе, может копеечку и получают себе в карман? А смотрим на это мы.



Согласен с напором Павловой, пусть эти все соплевешатели приведут в порядок свое хозяйство... в каждом доме, в каждом подъезде. Установить для них срок, иначе давай, до свиданья!