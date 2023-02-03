Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг

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Благодаря казахстанским учоным, не покладающих своих услилиев в возрождении истории, уже открывшим миру, что колесо, штаны и всё остальные предметы обихода изобретены именно здесь, на казахской земле, уже почти ни у кого не вызывают смеха, а уже только улыбки.

Оставался один пробел. Самоуыр,по недомыслию, называемый самоваром. Оказывается сей исконно русский предмет, отнюдь не русский, но изобретён кочевниками.





Вызывает неподдельный интерес, сам процесс изобретения, могущий быть взять на вооружение потомками и прочими достойными гражданами.

Оказывется, до металлических, у кочевников были глиняные самовары. Но они заметили, что из-за хрупкости служат не долго. И придумали-металлические!

Как были изобретены глиняные самовары, историки пока не придумали. Но!

Думаю это дело времени.