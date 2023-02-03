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≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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Куратор темы: Филипп Филиппович
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 03.02.23 - 00:13
#76
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Благодаря казахстанским учоным, не покладающих своих услилиев в возрождении истории, уже открывшим миру, что колесо, штаны и всё остальные предметы обихода изобретены именно здесь, на казахской земле, уже почти ни у кого не вызывают смеха, а уже только улыбки.
Оставался один пробел. Самоуыр,по недомыслию, называемый самоваром. Оказывается сей исконно русский предмет, отнюдь не русский, но изобретён кочевниками.


Вызывает неподдельный интерес, сам процесс изобретения, могущий быть взять на вооружение потомками и прочими достойными гражданами.
Оказывется, до металлических, у кочевников были глиняные самовары. Но они заметили, что из-за хрупкости служат не долго. И придумали-металлические!
Как были изобретены глиняные самовары, историки пока не придумали. Но!
Думаю это дело времени.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 04.02.23 - 22:23
#77
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В Алматы изобретён нетривиальный способ убеждения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в смене на традиционную.
Парня изнасиловали трое мужчин в Алматы
Алга!)
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 04.02.23 - 22:26
#78
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Вместо Котак: Казахстан установил контакты с Am банком



[Исправлено: Филипп Филиппович, 04.02.2023 - 22:32]
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 04.02.23 - 22:47
#79
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Новости культуры из Талдыкоргана.
Не только, но школьников младшего звяна надобно приобщать ккультуре!
Двое подростков засняли на видео половой акт
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 04.02.23 - 22:51
#80
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Традиционное гостеприимство Карагандинцев, не ограничивается только, традиционным бешбармаком!
Карагандинец бил беременную сожительницу и заставлял ее заниматься сексом с другом
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 04.02.23 - 23:51
#81
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И вот!)

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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 05.02.23 - 00:22
#82
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 05.02.23 - 00:37
#83
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Тыц

[Исправлено: Филипп Филиппович, 05.02.2023 - 00:40]
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 11.02.23 - 21:48
#84
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Опять украинский след!)


[Исправлено: Филипп Филиппович, 11.02.2023 - 21:49]
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 11.02.23 - 21:52
#85
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию можно озаглавить так:
Чудеса догадливости:
Цитата:
Однако за два года никто из клиентов никакого мяса так и не получил. После этого люди заподозрили, что были обмануты.

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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 11.02.23 - 21:58
#86
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Не нужно быть граматеим (как выражаецца здесь одна одиозная личность),так вот, не нужно громатеим, ну или аналитиком, чтоб предсказать дальнейшее удешевление нефтепродуктов!)
Цитата:
На Павлодарском НХЗ остановят производство дизтоплива

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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
266
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 11.02.23 - 22:03
#87
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Слушайте, ну это просто, сексуально-маньячная революция, в Казахстане, я считаю!
Ну никодаж такого не было, и вот, опять случилось!
Водитель автобуса смотрел порно за рулем в Астане
А с другой стороны, где ему ещё ево смотреть, как не работе!?)
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