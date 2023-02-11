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"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
"ПКСК закрывали глаза, а мы не будем!" - Председатели ОСИ требуют от провайдеров Костаная оплатить аренду подъездов
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