Отправлено: - 18:35

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Лук не сахар, торгашам врят ли удастся скупить все тоннами и поднять вместе всем цены, держа их до осени..

Цитата:Цену подняли производители,зайди в фирменные магазины крестьянских хозяйств посмотри по чём лук.До осени не надо ничего держать,в мае-июне поспеет новый урожай в Таджикистане