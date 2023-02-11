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≡ В продажу поступил лук из хранилищ. В Минторговли назвали цену
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46155
В продажу поступил лук из хранилищ. В Минторговли назвали цену
Отправлено: 11.02.23 - 17:23
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Исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков совместно с представителями областного акимата посетил склады крестьянских хозяйств Жамбылской области для осмотра наличия и состояния хранящегося лука.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
256
Re: В продажу поступил лук из хранилищ. В Минторговли назвали...
Отправлено: 11.02.23 - 17:23
#1
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Сами создали проблему, сами решили, молодцы чё!!! Их в пустыню отправь, они там дефицит песка устроят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22968
Re: В продажу поступил лук из хранилищ. В Минторговли назвали...
Отправлено: 11.02.23 - 18:31
#2
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Лук не сахар, торгашам врят ли удастся скупить все тоннами и поднять вместе всем цены, держа их до осени..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9186
В продажу поступил лук из хранилищ. В Минторговли назвали цену
Отправлено: 11.02.23 - 18:35
#3
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Цитата:
111:
Лук не сахар, торгашам врят ли удастся скупить все тоннами и поднять вместе всем цены, держа их до осени..

Цену подняли производители,зайди в фирменные магазины крестьянских хозяйств посмотри по чём лук.
До осени не надо ничего держать,в мае-июне поспеет новый урожай в Таджикистане
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22968
В продажу поступил лук из хранилищ. В Минторговли назвали цену
Отправлено: 11.02.23 - 18:42
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Цену подняли производители,

Ну может быть это впервые так, перед новым годом тоже выходит, цены на помидоры и огурцы подымают производители..
Я то думал, что это перекупы торгаши..
Есть теперь кого винить..
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