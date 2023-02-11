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≡ Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном госпитале. Временно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46154
Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном госпитале. Временно
Отправлено: 11.02.23 - 13:25
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Это очередная вынужденная мера, которую принимают в управлении здравоохранения. Уже несколько лет в Костанае не могут завершить ремонт в здании областной детской больницы.
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Ильяс
* Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
255
Re: Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном...
Отправлено: 11.02.23 - 13:25
#1
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Нет ничего более постоянного, чем временное.

Кстати в этих ковидариях люди умирали не всегда от ковида, много летальных от внутрибольничных инфекций, так что, кто будет нести персональную ответственность?
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