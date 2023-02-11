Re: Детей Костанайской области будут лечить в бывшем ковидном...

Отправлено: - 13:25

Нет ничего более постоянного, чем временное.



Кстати в этих ковидариях люди умирали не всегда от ковида, много летальных от внутрибольничных инфекций, так что, кто будет нести персональную ответственность?