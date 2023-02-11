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Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46154
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 11.02.23 - 11:39
Нетрудно заметить, что новое руководство страны всю активность направляет на выборные процессы. За три года мы дважды избирали президента, меняли сенат, проводили референдум. И вот сейчас - выборы депутатов в Мажилис и маслихаты, с уверениями, что мы идем в «Жана Казахстан», к светлому будущему. Что за этот срок изменилось в жизни казахстанцев?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1330
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 11.02.23 - 11:39
Не согласен ни с одним пунктом , кроме того, что депутаты предыдущих созывов не должны даже баллотироваться в Мажилис. Отрицание всего, что исходит от власти и неспособность предложить конструктивный подход к новациям, это отличительный знак автора. Галопируемая инфляция, отмечу происходит как раз таки не по заокеанским методичкам, а исходя из существующей геополитической ситуации. Не буду здесь заострять эту проблему. Пенсионеры должны , говоря по правде благодарить Н. Назарбаева, за то, что они имеют достаточно неплохой, стабильный и заметьте всё таки индексируемый доход, да пусть не настолько , сколько хотелось бы г-ну Денисову. Но надо принимать во внимание прошедшую пандемию, геополитические потрясения и тогда придёт понимание, что у государства , сейчас тоже непростой период. По электроэнергии, подскажите какой другой путь сейчас возможен? Насчёт кучи посредников тоже своего рода байки. Кто то, кто имеет возможность иметь свои распределяющие сети берут э/энергию напрямую от Кегок, никаких запретов на это счёт нет. Но если вы хотите иметь беспроблемный банальный свет в доме, тогда увы придётся платить за сервис. Я думаю там скрытый вопрос про Троицк, так вот увы она нам будет обходиться дороже , нежели Экибастузская, просто разное ценообразование. Плюс геополитику тоже нельзя сбрасывать со счетов. Энергетическая безопасность государства должна быть на первом месте.
[Исправлено: saba, 11.02.2023 - 11:40]
[Исправлено: saba, 11.02.2023 - 11:40]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9002
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 11.02.23 - 12:49
Девизом для идеи Жана Казакстана предлагаю сделать "Понять и простить".
Всё, чего пока достигли под лозунгами с присказкой жана, это открыто признавать тридцатилетнюю эпоху подхалимажа и возвеличивания, замалчивание реальных проблем во всех сферах, которые покатились как снежный ком, когда закончились грамотные людские и доставшиеся в наследство от союза, ресурсы.
Цитата:
Честно говоря, тут спорно. Ныне прибывшие пенсионеры, последних лет 10, грех жаловаться на пенсию. Приличная. Если не лучшая в бывшем СССР.
Другое дело, цены. Как в той сценке в КВНе... Зарплата нравится, цены - нет.
Всё, чего пока достигли под лозунгами с присказкой жана, это открыто признавать тридцатилетнюю эпоху подхалимажа и возвеличивания, замалчивание реальных проблем во всех сферах, которые покатились как снежный ком, когда закончились грамотные людские и доставшиеся в наследство от союза, ресурсы.
Цитата:
что пенсионеры оплывут от жира? И, заметьте, ни один депутат парламента не заступился за пенсионеров.
Честно говоря, тут спорно. Ныне прибывшие пенсионеры, последних лет 10, грех жаловаться на пенсию. Приличная. Если не лучшая в бывшем СССР.
Другое дело, цены. Как в той сценке в КВНе... Зарплата нравится, цены - нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5862
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 11.02.23 - 13:00
в мажилисе Азамат Абильдаев, поддержавший Путина, Россию и СВО. Значит, далеко не все у нас заморочены заокеанскими методичками, это добрый знак.
После заявления нашего президента против Путина, у меня закралась мысль а настоящее ли это или всего лишь игра, чтобы избежать проблем от крутых пацанов из Европы и Америки, однако никто так и не прояснил эту загадку. Сидеть на нескольких стульях оно не практично и опасно, надо определяться всё таки
После заявления нашего президента против Путина, у меня закралась мысль а настоящее ли это или всего лишь игра, чтобы избежать проблем от крутых пацанов из Европы и Америки, однако никто так и не прояснил эту загадку. Сидеть на нескольких стульях оно не практично и опасно, надо определяться всё таки
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3848
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 11.02.23 - 13:19
Цитата://«Жакаозеней».//
Наверное не то.
Цитата://новое руководство страны//
Наверное, считать новым руководство страны, избранное в далёком и застойном ельбасинским 2019 году, можно с большой натяжкой или вообще таковым не считать.
Цитата://это добрый знак.//
Понятно. Значит, те кто поддерживает Украину или вообще против любой войны - замороченны методичками США ??
Цитата://А это и есть хоть какая-то форма контроля явки избирателей.//
Единственный способ и самый достоверный и самый дешёвый: - у каждого избирателя есть смартфон, никто тебе не мешает в кабинке сфотографировать все свои пять бюллетней, ( никто не имеет право заходить в кабинку во время голосования) и выставить в соцсетях.
Вопрос только в том захотят ли это делать все- пенсионеры в частности, гос.служащих и силовые структуры не беру в расчёт.
В вольном граде Алма-Ате на это пойдут наверное многие, в провинциях навряд ли.
[Исправлено: ACROS, 11.02.2023 - 13:35]
Наверное не то.
Цитата://новое руководство страны//
Наверное, считать новым руководство страны, избранное в далёком и застойном ельбасинским 2019 году, можно с большой натяжкой или вообще таковым не считать.
Цитата://это добрый знак.//
Понятно. Значит, те кто поддерживает Украину или вообще против любой войны - замороченны методичками США ??
Цитата://А это и есть хоть какая-то форма контроля явки избирателей.//
Единственный способ и самый достоверный и самый дешёвый: - у каждого избирателя есть смартфон, никто тебе не мешает в кабинке сфотографировать все свои пять бюллетней, ( никто не имеет право заходить в кабинку во время голосования) и выставить в соцсетях.
Вопрос только в том захотят ли это делать все- пенсионеры в частности, гос.служащих и силовые структуры не беру в расчёт.
В вольном граде Алма-Ате на это пойдут наверное многие, в провинциях навряд ли.
[Исправлено: ACROS, 11.02.2023 - 13:35]
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