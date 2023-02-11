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≡ "Гарантия возврата денег зависит от имущества кооператива и Грановского" - По делу о финансовой пирамиде допросили потерпевших в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46154
"Гарантия возврата денег зависит от имущества кооператива и Грановского" - По делу о финансовой пирамиде допросили потерпевших в суде Костаная
Отправлено: 11.02.23 - 00:58
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На процессе по уголовному делу Игоря ГРАНОВСКОГО сегодня, 10 февраля, весь день допрашивали свидетелей. Грановский обвиняется в создании финансовой пирамиды под видом ПК "Лучший выбор-2018".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1096
Re: "Гарантия возврата денег зависит от имущества...
Отправлено: 11.02.23 - 00:58
#1
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Цитата:
Основное требование всех потерпевших - возврат вложенных денег. У большинства уже есть положительные решения по гражданским искам, но Грановский пока никому ничего не выплатил.

Источник:

Не выплатил и не выплатит!

Статья 217. Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой

Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Имущества скорее всего у него давно нет...Отбудет наказание и Гудбай, Америка будет иск выплачивать проценты от зарплаты дворника
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3848
Re: "Гарантия возврата денег зависит от имущества...
Отправлено: 11.02.23 - 10:35
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
до трех тысяч месячных расчетных показателей



Штраф - это примерно 10 350 000 тенге, плюс 100 000 000 - расходы на адвокатов, подкуп суда и склонения прокуратуры в свою пользу для вынесения приговора в виде штрафа.

500 000 000 - 10 350 000 - 100 000 000 = 389 650 000 не хилый припрятанный остаток что бы сбежать и прожить остаток дней где нибудь в глуши сибирской тайги, как Авдотья Лыкова.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1330
Re: "Гарантия возврата денег зависит от имущества...
Отправлено: 11.02.23 - 11:48
#3
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Цитата:
ACROS:
что бы сбежать

Видел я одного основателя пирамиды в магнитогорском СИЗО, к тому времени из 13 лет 9 он отсидел в СИЗО, числился в хозбанде, ничего не делал, заплыл жиром, сотрудники СИЗО ему каждый день пиццу таскали. Тоже никому , ничего не выплатил дни считал
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