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что пенсионеры оплывут от жира? И, заметьте, ни один депутат парламента не заступился за пенсионеров.

Девизом для идеи Жана Казакстана предлагаю сделать "Понять и простить".Всё, чего пока достигли под лозунгами с присказкой жана, это открыто признавать тридцатилетнюю эпоху подхалимажа и возвеличивания, замалчивание реальных проблем во всех сферах, которые покатились как снежный ком, когда закончились грамотные людские и доставшиеся в наследство от союза, ресурсы.Цитата:Честно говоря, тут спорно. Ныне прибывшие пенсионеры, последних лет 10, грех жаловаться на пенсию. Приличная. Если не лучшая в бывшем СССР.Другое дело, цены. Как в той сценке в КВНе... Зарплата нравится, цены - нет.