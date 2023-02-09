Re: "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему...

Отправлено: - 12:13

Цитата://я думаю, не надо ждать, что нам это право дадут.//

Цитата://Мы публично не говорили об этом,//



А, что они делали целый год:- начали шевелиться когда осталось буквально 7 дней до конца обсуждения, а противник в это время не спал - сделал свои дела и баста.



Цитата://Но первый шаг - это обращение к президенту с просьбой/



Ничто не меняется под Луной, как жили с крепостным сознанием так и живут: - вот приедет БАРИН и нас рассудит: - и с прорывом в Рудном разберётся и с Законом о масс-медиа, тоже надо думать, разберётся.