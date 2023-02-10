Отправлено: - 23:17

ACROS:

А, зачем хранить и строить склады: - оплатили сейчас за весь обьём годовой

Цитата:Так в работе с акиматом давно сложился кризис доверия. Во первых им никто не даст сразу оплатить за всю партию предоплатой. Привет бдительному Антикору. Там обычная предпринимательская логика не работает. Работают с ними потому что практически все деньги у государственных структур, но геморрой с ними постоянный. В первый раз я обанкротился именно так, вложил свои деньги, а мне никто не вернул. Суд я выиграл, но оказалось, что организации с хитрым названием ГККП ничего не принадлежит, кроме печати и пустого счёта, всё принадлежит министерству, предлагали судиться с министерством, но я настолько морально устал. что махнул рукой.