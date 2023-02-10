50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в Костанайской области. Хватит ли стройматериалов?
Отправлено: 10.02.23 - 15:25
- Мы чего ждем? Повторения прошлогодней истории, когда цена на битум взлетела летом в самый разгар всех работ до 240-250 тысяч тенге за тонну, - спросил глава региона. - Сейчас его стоимость 130 тысяч. Почему сейчас не заготавливают? Читать новость
На десятом акиме, до них наконец-то дойдет, что дороги должно строить акиматовское дорожно-строительное управление ДРСУ. Вот оно уже будет на долгосрок покупать технику, материалы, нести гарантийное обслуживание дорог, их антикор может контролировать и тд. А не то что этот АБЗ +, учредитель в США, зять директором, а толку нет
Глупость говорит. Битум - не песок - он горюч. И нормы безопасности для горючих материалов соблюдать надо и нельзя бочек напихать на склад сколько хочешь - ЧС-ники потом ещё оштрафуют за несоблюдение правил промышленной безопасности складов нефтепродуктов. Плюс битум не лопатами выгружается и не в мешках, а насосами качается, трубопроводы для этого нужны. Делать дополнительные врезки в такой трубопровод - его нужно сначала обработать, пропарить, потом гидравлические испытания. Под резервуары фундаменты нужны. И на это всё ещё проект нужен. Резервуары подогреваться должны ещё - это трата энергоносителей. Не всё так просто с битумом. Дешевле летом по завышенной цене купить.
Ильяс: дороги должно строить акиматовское дорожно-строительное управление ДРСУ.
Это было как раз одно из положений стратегии 2030 - отстраненность государства от производства. Государство только финансирует, а все работы выполняют частники. В государственных предприятиях раздолбайства ещё больше, как правило.
Заготовка материалов... Должны же быть какие-то контракты долгосрочные с производителем или крупным поставщиком того же цемента например. Когда такие суммы фигурируют должны быть чёткие, юридически проработанные контракты с поставками в определённый срок, санкции за нарушение и т.д. Пандемия вроде прошла. Или в нашей стране всё так плохо с этим?
Понятно: - аким глупый, он может всё не знать, а где же профессионалы, отраслевые специалисты, да и когда акиму готовят пояснительную записку к совещанию там тоже должны, наверное, указать на технологические нюансы, что бы аким не выглядел совсем уж глупым, или там тоже как в пресс-службе акима - капитальные дома ( мол и так сойдёт).
Цемент имеет срок годности. Этот стройматериал быстро приходит в негодность, особенно если пренебречь правилами его хранения. Его не рекомендуется покупать заранее. По истечении срока годности свойства продукта значительно снижаются и не соответствуют начальным заявленным значениям.Производители указывают сроки пригодности материала, в соответствии с его маркой. Гарантию сохранения качеств цемента, соответствующих заявленной марке, производители продляют на 45, но не более, чем на 60 суток. Далее свойства стройматериала начинают меняться, его качество падает. Ежемесячно стройматериал теряет до 15 % от своих качеств. Так, М-500 через 30 дней от изготовления будет иметь характеристики М-400, а через 12 месяцев хранения превратится в камень, лишенный всяких вяжущих свойств.
А, зачем хранить и строить склады: - оплатили сейчас за весь обьём годовой и в контракте указали "рваный" график поставки, согласно темпам работ на дороге и все дела. И поставщику хорошо ( предоплата на весь обьём ) и производителю работ не надо думать об удорожании. Или это не вписывается в коррупционные схемы - где можно списать на бой, порчу и прочее 10; 20; 30 %.
ACROS: А, зачем хранить и строить склады: - оплатили сейчас за весь обьём годовой
Так в работе с акиматом давно сложился кризис доверия. Во первых им никто не даст сразу оплатить за всю партию предоплатой. Привет бдительному Антикору. Там обычная предпринимательская логика не работает. Работают с ними потому что практически все деньги у государственных структур, но геморрой с ними постоянный. В первый раз я обанкротился именно так, вложил свои деньги, а мне никто не вернул. Суд я выиграл, но оказалось, что организации с хитрым названием ГККП ничего не принадлежит, кроме печати и пустого счёта, всё принадлежит министерству, предлагали судиться с министерством, но я настолько морально устал. что махнул рукой.
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