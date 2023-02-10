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«Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал подчиненных за невнимание к программе ИЖС
«Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал подчиненных за невнимание к программе ИЖС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46152
«Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал подчиненных за невнимание к программе ИЖС
Отправлено: 10.02.23 - 13:29
Средства на нее не были полностью освоены в 2022 году, а на текущий их выделяется значительно больше. Но «большинство регионов не работают в данном направлении», сообщил на недавнем совещании руководитель управления строительства акимата Костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1328
«Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал подчиненных за невнимание к программе ИЖС
Отправлено: 10.02.23 - 13:29
У меня 16**1 очередь, наверное уже не в этой жизни, если по 515 в год по всей области, то дай бог через 10 лет, а нужен ли тогда мне будет дом?
[Исправлено: saba, 10.02.2023 - 16:03]
[Исправлено: saba, 10.02.2023 - 16:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 288
«Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал подчиненных за невнимание к программе ИЖС
Отправлено: 10.02.23 - 14:17
21***
[Исправлено: 5555, 10.02.2023 - 14:20]
[Исправлено: 5555, 10.02.2023 - 14:20]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1014
«Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал подчиненных за невнимание к программе ИЖС
Отправлено: 10.02.23 - 14:46
Цитата:
Да ничего страшного, я тоже далеко не молодым начал строить, за три года одолел и живу теперь. Удивляет не это, а то, что 90% участков вокруг меня пустые и никто строится не собирается. Так взяли на всякий случай, кто терпеливее, ждет повышения, некоторые уде продали, теперь снова перепродают. И Закон бессилен и власти не контролируют. Вот только в прошлом году купили два участка в микрораойне, построили загоны и скот по 200 голов держат, другой участок под СТО ушел, а несколько просто под мусорные полигоны, из квартиры своей и "братишек" свозят все, что жалко выкинуть на протяжении десятка лет. Хотя все в районе подведено, свет, вода, газ
[Исправлено: Дантист, 10.02.2023 - 14:48]
[Исправлено: Дантист, 10.02.2023 - 14:49]
saba:
дай бог через 10 лет, а нужен ли тогда мне будет дом?
дай бог через 10 лет, а нужен ли тогда мне будет дом?
Да ничего страшного, я тоже далеко не молодым начал строить, за три года одолел и живу теперь. Удивляет не это, а то, что 90% участков вокруг меня пустые и никто строится не собирается. Так взяли на всякий случай, кто терпеливее, ждет повышения, некоторые уде продали, теперь снова перепродают. И Закон бессилен и власти не контролируют. Вот только в прошлом году купили два участка в микрораойне, построили загоны и скот по 200 голов держат, другой участок под СТО ушел, а несколько просто под мусорные полигоны, из квартиры своей и "братишек" свозят все, что жалко выкинуть на протяжении десятка лет. Хотя все в районе подведено, свет, вода, газ
[Исправлено: Дантист, 10.02.2023 - 14:48]
[Исправлено: Дантист, 10.02.2023 - 14:49]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1328
Re: «Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал...
Отправлено: 10.02.23 - 15:53
Цитата:
Через 10 лет мне будет 67 лет, стройку то я осилю, даже не сомневаюсь, брату помогал строить дом, в студенчестве по шабашкам летом ездил. а вот будет ли мне охота поутру в 70 лет выбежать по молодецки и раскидать снег после бурана, это большой вопрос? Частное домовладение предполагает крепкую руку хозяина,а тут в 2х комнатной квартире не все вопросы решены.
Дантист:
, я тоже далеко не молодым начал строить
, я тоже далеко не молодым начал строить
Через 10 лет мне будет 67 лет, стройку то я осилю, даже не сомневаюсь, брату помогал строить дом, в студенчестве по шабашкам летом ездил. а вот будет ли мне охота поутру в 70 лет выбежать по молодецки и раскидать снег после бурана, это большой вопрос? Частное домовладение предполагает крепкую руку хозяина,а тут в 2х комнатной квартире не все вопросы решены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5861
Re: «Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал...
Отправлено: 10.02.23 - 18:17
В свете последних турецких событий, актуальность строительства многоэтажных, а именно 18 этажей, как того хочет областной аким Кумар Аксакалов, надо полагать пойдет на убыль. Как в песне у Цоя, каждой собаке по конуре, так и любой семье по дворику с сараем и шалашом.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1014
Re: «Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал...
Отправлено: 10.02.23 - 18:27
Цитата:
Вот это как раз и будет! И время, и желание! Это по любому будет полезнее, чем в двушке на диване лежать
saba:
. а вот будет ли мне охота поутру в 70 лет выбежать по молодецки и раскидать снег после бурана, это большой вопрос?
. а вот будет ли мне охота поутру в 70 лет выбежать по молодецки и раскидать снег после бурана, это большой вопрос?
Вот это как раз и будет! И время, и желание! Это по любому будет полезнее, чем в двушке на диване лежать
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3845
Re: «Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал...
Отправлено: 10.02.23 - 18:31
Цитата:
У нас нет же гор: - мы не в сейсмозоне.
Можно и в сто этажей наверное построить, как арабы строят на морском песке.
сайлау курманов:
пойдет на убыль
пойдет на убыль
У нас нет же гор: - мы не в сейсмозоне.
Можно и в сто этажей наверное построить, как арабы строят на морском песке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 254
Re: «Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал...
Отправлено: 10.02.23 - 22:03
Индивидуальное строительство дешевле для бюджета. Трубы проложить, а дальше люди сами будут действоват - крылатые слова. Театр Кабуки
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22963
«Идете по наилегчайшему пути» — аким области раскритиковал подчиненных за невнимание к программе ИЖС
Отправлено: 10.02.23 - 22:25
Цитата:
Если на халяву и позже, он будет нужен не тебе, а наверно твоим близким.
А если за деньги, то можно хоть сейчас купить эту одинаковость в степи, думаю..
saba:
то дай бог через 10 лет, а нужен ли тогда мне будет дом?
то дай бог через 10 лет, а нужен ли тогда мне будет дом?
Если на халяву и позже, он будет нужен не тебе, а наверно твоим близким.
А если за деньги, то можно хоть сейчас купить эту одинаковость в степи, думаю..
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