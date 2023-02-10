Отправлено: - 15:38





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48012 Посмотри повнимательней - какие-то емкости можно арендовать, позаимствовать в других регионах, - продолжил аким. - Возможно, если две или три компании скооперируются, смогут купить.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 10.02.2023 - 15:39]

[Исправлено: Victor Yang, 10.02.2023 - 15:51]

Цитата:Глупость говорит. Битум - не песок - он горюч. И нормы безопасности для горючих материалов соблюдать надо и нельзя бочек напихать на склад сколько хочешь - ЧС-ники потом ещё оштрафуют за несоблюдение правил промышленной безопасности складов нефтепродуктов. Плюс битум не лопатами выгружается и не в мешках, а насосами качается, трубопроводы для этого нужны. Делать дополнительные врезки в такой трубопровод - его нужно сначала обработать, пропарить, потом гидравлические испытания. Под резервуары фундаменты нужны. И на это всё ещё проект нужен. Резервуары подогреваться должны ещё - это трата энергоносителей. Не всё так просто с битумом. Дешевле летом по завышенной цене купить.