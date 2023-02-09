Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 23:46

Полное стихотворение -



Мой друг, не до песен сегодня! Заданье —

пусть слово, как штык, заблестит!

Горят под бомбежками светлые зданья,

моя Украина горит.

В ту степь мое сердце летит, где курганы,

где счастье цвело предо мной,

где в берег Славутич мой, скорбный, туманный,

стучится кровавой волной.

И гнев, как пожар, загорается в жилах,

как сад под грозою, в ночи…

В неволю сестер и друзей моих милых

в оковах ведут палачи.

По всей Украине отравою черной

фашистов орда расползлась,

и только, как прежде, сражаясь упорно,

врагам не сдается Донбасс…

Все так же по рельсам летят эшелоны,

а в них — молодежь, земляки.

Под утренним солнцем, багряно-червонным,

широкие блещут штыки.

Все так же у леса мечтает калина,

где юность моя протекла,

и мать все грустит в ожидании сына

в той мазанке с краю села.

Все слушает… Громы рокочут глухие…

И вдаль все глядит поутру…

А сын в том краю, где леса вековые

под снегом шумят на ветру…

Я слышу сквозь бурю: «Сыночек, сыночек!..»

А зарево — меди красней.

В огне Украина…

Туда что есть мочи лети, мое сердце… скорей!..



1941 Перевод с украинского В. Цвелева.