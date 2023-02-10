Отправлено: - 14:46

saba:

дай бог через 10 лет, а нужен ли тогда мне будет дом?

[Исправлено: Дантист, 10.02.2023 - 14:48]

[Исправлено: Дантист, 10.02.2023 - 14:49]

Цитата:Да ничего страшного, я тоже далеко не молодым начал строить, за три года одолел и живу теперь. Удивляет не это, а то, что 90% участков вокруг меня пустые и никто строится не собирается. Так взяли на всякий случай, кто терпеливее, ждет повышения, некоторые уде продали, теперь снова перепродают. И Закон бессилен и власти не контролируют. Вот только в прошлом году купили два участка в микрораойне, построили загоны и скот по 200 голов держат, другой участок под СТО ушел, а несколько просто под мусорные полигоны, из квартиры своей и "братишек" свозят все, что жалко выкинуть на протяжении десятка лет. Хотя все в районе подведено, свет, вода, газ