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≡ 50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в Костанайской области. Хватит ли стройматериалов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46150
50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в Костанайской области. Хватит ли стройматериалов?
Отправлено: 10.02.23 - 15:25
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- Мы чего ждем? Повторения прошлогодней истории, когда цена на битум взлетела летом в самый разгар всех работ до 240-250 тысяч тенге за тонну, - спросил глава региона. - Сейчас его стоимость 130 тысяч. Почему сейчас не заготавливают?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
252
Re: 50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в...
Отправлено: 10.02.23 - 15:25
#1
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На десятом акиме, до них наконец-то дойдет, что дороги должно строить акиматовское дорожно-строительное управление ДРСУ. Вот оно уже будет на долгосрок покупать технику, материалы, нести гарантийное обслуживание дорог, их антикор может контролировать и тд. А не то что этот АБЗ +, учредитель в США, зять директором, а толку нет
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15508
50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в Костанайской области. Хватит ли стройматериалов?
Отправлено: 10.02.23 - 15:38
#2
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Цитата:
Посмотри повнимательней - какие-то емкости можно арендовать, позаимствовать в других регионах, - продолжил аким. - Возможно, если две или три компании скооперируются, смогут купить.

Источник:

Глупость говорит. Битум - не песок - он горюч. И нормы безопасности для горючих материалов соблюдать надо и нельзя бочек напихать на склад сколько хочешь - ЧС-ники потом ещё оштрафуют за несоблюдение правил промышленной безопасности складов нефтепродуктов. Плюс битум не лопатами выгружается и не в мешках, а насосами качается, трубопроводы для этого нужны. Делать дополнительные врезки в такой трубопровод - его нужно сначала обработать, пропарить, потом гидравлические испытания. Под резервуары фундаменты нужны. И на это всё ещё проект нужен. Резервуары подогреваться должны ещё - это трата энергоносителей. Не всё так просто с битумом. Дешевле летом по завышенной цене купить.

[Исправлено: Victor Yang, 10.02.2023 - 15:39]

[Исправлено: Victor Yang, 10.02.2023 - 15:51]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1327
Re: 50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в...
Отправлено: 10.02.23 - 16:08
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Глупость говорит

Так ведь не профессионал в этом деле,а поруководить очень хочется, да и должность позволяет. Кто ему возразит? Сейчас под козырёк возьмут и начнут битумохранилища на 10 лет вперёд заготавливать.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1327
Re: 50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в...
Отправлено: 10.02.23 - 16:14
#4
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Цитата:
Ильяс:
них наконец-то дойдет, что дороги должно строить акиматовское дорожно-строительное управление ДРСУ

Ну уж тогда сразу социалистическая революция , всё национализировать. Земля крестьянам , фабрики рабочим. Чтобы их всех проклятых капиталистов пучило. Не так ли товарищ Ильяс Ильич
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1327
Re: 50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в...
Отправлено: 10.02.23 - 16:16
#5
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Ну и главная мечта , чтобы всех и везде контролировал Антикор. Чтобы , как в Северной Корее без занавесок люди жили не скрываясь от глаз бдительного Антикора
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