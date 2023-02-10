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50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в Костанайской области. Хватит ли стройматериалов?
50 млрд тенге на ремонт всех дорог намерены потратить в Костанайской области. Хватит ли стройматериалов?
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