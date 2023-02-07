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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22961
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:19
#151
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Грудка.
Пробуем отделить от нее филе
У нас 1227 грамм.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22961
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:20
#152
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И так, отделяем филе, без шкурок и костей, и у нас получилось 715 грамм.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22961
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:21
#153
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Остались косточки , ну допустим на варку.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22961
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:24
#154
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И весят они 428 грамм..



Небольшие вычисления, и вроде потеря 84 грамма..
Куда делись непонятно.
Может лед?
Надо перепроверить потом по другому, сегодня занят был, не до конца все сделал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22961
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:26
#155
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Не знаю как дешевле, но моя сказала что с косточками брать не будем, пусть дороже, но куда действительно девать кости от курицы?
Итог, лучше брать чистое филе, чем грудки..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1327
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:32
#156
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Цитата:
111:
с косточками брать не будем

Малахов был такой народный целитель на первом канале говорил, что надо куриные хрящи грызть, чтобы не было хондроза. Я вообще очень люблю шею в птице, каждую косточку обглодаешь.У корейцев салат есть из куриных шеек. я на одной свадьбе два салатника съел.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1327
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 10.02.23 - 13:27
#157
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Заехал наконец то в магазин к Добринцову, вполне приличный и достойный магазин, нечто среднее между супермаркетом и просто магазином. Я думаю вполне можно Вам проехать и прорекламировать .
ПС
Яблоки по хорошей цене, хотя я всего лишь сигареты приобрёл.
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Страница 11 из 11«1...91011
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