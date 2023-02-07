Отправлено: - 19:32

111:

с косточками брать не будем

Цитата:Малахов был такой народный целитель на первом канале говорил, что надо куриные хрящи грызть, чтобы не было хондроза. Я вообще очень люблю шею в птице, каждую косточку обглодаешь.У корейцев салат есть из куриных шеек. я на одной свадьбе два салатника съел.