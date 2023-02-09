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≡ Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46144
Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 09.02.23 - 18:38
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Встреча вице-министра энергетики Республики Казахстан Жандоса Нурмаганбетова с населением Костанайской области пройдет 11 февраля в 14:00. Мероприятие состоится в бывшем здании филармонии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3839
Re: Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской...
Отправлено: 09.02.23 - 18:38
#1
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А, какая нужда в нём области, тем более от чиновника с десятого ряда ??
Он же не министр, всего лишь помощник - зам. министра - он что то хоть решает именно для населения нашей области??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1319
Re: Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской...
Отправлено: 09.02.23 - 19:11
#2
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У меня большой вопрос , чем вообще занимается министерство энергетики. Общался я с ними достаточно часто и долго раньше. Я знаете ли был не одинок в своём недоумении. Президент одной бельгийской компании, одного из лидеров в выпуске оборудования в мире также в частной беседе со мной высказал такое же мнение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5859
Re: Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской...
Отправлено: 09.02.23 - 20:10
#3
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Всё в курсе, родной мой город Кокшетау испытывает сильный дефицит в тепло снабжении, даже вроде какой-то моратории ввели на застройку. Мой знакомый рассказывал, как в акимат зашли турецкие инвесторы с желанием построить новый ТЭЦ, однако не пустили за порог,спросили что руководство с этого будет иметь? Недоумению иностранцев не было предела. Тут бы всех персонажей поставить к стенке, где КНБ, финпол, разведка, почему они молчат?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7322
Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 09.02.23 - 20:43
#4
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[Исправлено: Гога, 09.02.2023 - 17:44]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3839
Re: Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской...
Отправлено: 09.02.23 - 22:48
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
почему они молчат


Молчат - потому что ждут своей доли, наверное ??

Они же такие люди как и все- их дети, жёны тоже хотят кушать, одеваться, отдыхать в Турции, чем они хуже или лучше Масимова ??
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