Re: Вице-министр энергетики встретится с населением Костанайской...

Отправлено: - 20:10

Всё в курсе, родной мой город Кокшетау испытывает сильный дефицит в тепло снабжении, даже вроде какой-то моратории ввели на застройку. Мой знакомый рассказывал, как в акимат зашли турецкие инвесторы с желанием построить новый ТЭЦ, однако не пустили за порог,спросили что руководство с этого будет иметь? Недоумению иностранцев не было предела. Тут бы всех персонажей поставить к стенке, где КНБ, финпол, разведка, почему они молчат?