Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 23:46
Полное стихотворение -
Мой друг, не до песен сегодня! Заданье —
пусть слово, как штык, заблестит!
Горят под бомбежками светлые зданья,
моя Украина горит.
В ту степь мое сердце летит, где курганы,
где счастье цвело предо мной,
где в берег Славутич мой, скорбный, туманный,
стучится кровавой волной.
И гнев, как пожар, загорается в жилах,
как сад под грозою, в ночи…
В неволю сестер и друзей моих милых
в оковах ведут палачи.
По всей Украине отравою черной
фашистов орда расползлась,
и только, как прежде, сражаясь упорно,
врагам не сдается Донбасс…
Все так же по рельсам летят эшелоны,
а в них — молодежь, земляки.
Под утренним солнцем, багряно-червонным,
широкие блещут штыки.
Все так же у леса мечтает калина,
где юность моя протекла,
и мать все грустит в ожидании сына
в той мазанке с краю села.
Все слушает… Громы рокочут глухие…
И вдаль все глядит поутру…
А сын в том краю, где леса вековые
под снегом шумят на ветру…
Я слышу сквозь бурю: «Сыночек, сыночек!..»
А зарево — меди красней.
В огне Украина…
Туда что есть мочи лети, мое сердце… скорей!..
1941 Перевод с украинского В. Цвелева.