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≡ "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему журналисты и медиаэксперты выступили против поправок в профильный закон?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46143
"Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему журналисты и медиаэксперты выступили против поправок в профильный закон?
Отправлено: 09.02.23 - 11:52
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- Давайте помнить, что свобода слова умирает первой из всех свобод, - заявила на брифинге в Астане президент фонда «Әділ сөз» Карлыгаш ДЖАМАНКУЛОВА, - но ни одна из других свобод не выживает без свободы слова!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1319
Re: "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему...
Отправлено: 09.02.23 - 11:52
#1
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Вот это правильно опубликовать имена , тех кто хочет покуситься на свободу слова. Каждый должен отвечать за свои поступки, в конце концов все мы помним Герострата по его неблаговидному поступку
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3838
Re: "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему...
Отправлено: 09.02.23 - 12:13
#2
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Цитата://я думаю, не надо ждать, что нам это право дадут.//
Цитата://Мы публично не говорили об этом,//

А, что они делали целый год:- начали шевелиться когда осталось буквально 7 дней до конца обсуждения, а противник в это время не спал - сделал свои дела и баста.

Цитата://Но первый шаг - это обращение к президенту с просьбой/

Ничто не меняется под Луной, как жили с крепостным сознанием так и живут: - вот приедет БАРИН и нас рассудит: - и с прорывом в Рудном разберётся и с Законом о масс-медиа, тоже надо думать, разберётся.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
704
Re: "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему...
Отправлено: 09.02.23 - 12:28
#3
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Цитата:
saba:
Каждый должен отвечать за свои поступки

:-) Вот поэтому эти "неизвестные" и вводят норму о бессрочности ответственности. Чтобы журналистов можно было привлекать в любое удобное начальству время.
"Поймают" его на "нарушении" и будут держать на крючке... Чтобы не писал лишнего.
:-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1094
Re: "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему...
Отправлено: 09.02.23 - 14:29
#4
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Цитата:
- Самые принципиальные пункты текста касаются включения всех интернет-ресурсов в сферу действия закона, отсутствия срока исковой давности по делам о диффамации,

Источник:


За дезу необходимо наказывать потому что много заказных статей. берём же пример у соседа. Там вообще Северная Корея отдыхает
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
208
Re: "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему...
Отправлено: 09.02.23 - 21:55
#5
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НАША ГАЗЕТА
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
208
Re: "Мы катимся в сторону Северной Кореи" - Почему...
Отправлено: 09.02.23 - 21:59
#6
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Комментарий проходит проверку.

- Давайте помнить, что свобода слова умирает первой из всех свобод, но ни одна из других свобод не выживает без свободы слова, - добавила Джаманкулова. -

....о какой свободе можно говорить,на примере НГ под каждой буквой цензор сидит....
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