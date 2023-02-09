Отправлено: - 19:06

Skeptic:

Не всё потеряно у нас, оказывается... Не только политика рулит, но и человечность.

[Исправлено: 111, 09.02.2023 - 19:10]

Цитата:Это не так.Ты тут говорил об этом именно по политическим мотивам во втором комментарии..Хотя Сирию Казахстан не игнорировал никогда, от слова совсем..Да и некрасиво это.Например помогают детям с разным цветом кожи, и тут преждевременно кто то кричит, сам не помогающий, а вот отдайте тому или иному..Выглядит не очень..Все идет по мере возможности..