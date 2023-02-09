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≡ Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при землетрясении в Турции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46143
Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при землетрясении в Турции
Отправлено: 09.02.23 - 14:33
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Два счета, собирающие благотворительную помощь, появились в приложении Kaspi в разделе Благотворительность. Один из них принадлежит Национальной волонтерской сети. Второй перечислит деньги на счет управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1094
Re: Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при...
Отправлено: 09.02.23 - 14:33
#1
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Цитата:
Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при землетрясении в Турции

Источник:


Сейчас может появиться масса мошенников которая на горе людей пожелают обмануть доверчивых и сердобольных наших граждан
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
704
Re: Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при...
Отправлено: 09.02.23 - 17:02
#2
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А Сирию почему так упорно игнорируют? Там люди не пострадали?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9001
Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при землетрясении в Турции
Отправлено: 09.02.23 - 17:05
#3
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Цитата:
Skeptic:
А Сирию почему так упорно игнорируют? Там люди не пострадали?

Россия-матушка поддержит.
А тут великий Туран как никак...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
704
Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при землетрясении в Турции
Отправлено: 09.02.23 - 17:15
#4
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Цитата:
yudjin:

Россия и Турции, и Сирии помогает.
...
А вот новость:
"Токаев поручил направить гуманитарную помощь Сирии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества 9 февраля, сообщает Zakon.kz."
Не всё потеряно у нас, оказывается... Не только политика рулит, но и человечность.

[Исправлено: Skeptic, 09.02.2023 - 17:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22961
Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при землетрясении в Турции
Отправлено: 09.02.23 - 19:06
#5
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Цитата:
Skeptic:
Не всё потеряно у нас, оказывается... Не только политика рулит, но и человечность.

Это не так.
Ты тут говорил об этом именно по политическим мотивам во втором комментарии..
Хотя Сирию Казахстан не игнорировал никогда, от слова совсем..
Да и некрасиво это.
Например помогают детям с разным цветом кожи, и тут преждевременно кто то кричит, сам не помогающий, а вот отдайте тому или иному..
Выглядит не очень..
Все идет по мере возможности..

[Исправлено: 111, 09.02.2023 - 19:10]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
704
Re: Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при...
Отправлено: 09.02.23 - 20:21
#6
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Цитата:
111:

Неуважаемый, сообщаю на будущее:
1. Мы на брудершафт не пили, потому не надо тыкать. Тем паче - старшим. Родители вежливости не учили?
2. Мне ваше "мнение" не интересно от слова совсем. Больше реагировать не буду. Потому не стоит тереть кнопки на клавиатуре, отнимать у людей время.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22961
Казахстанцы могут перечислить деньги пострадавшим при землетрясении в Турции
Отправлено: 09.02.23 - 21:03
#7
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Цитата:
Skeptic:
Больше реагировать не буду. По

В теме о благотворительности лучше не надо выражать свои политические взгляды.
Хочешь, помоги, нет, так проходи мимо..
И да, не надо зря винить нас в том, что мы какую то там страну забыли или не помогли.
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