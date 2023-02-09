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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 14:36
- ---Это ни кому лично не относится !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 14:37
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 14:53
Цитата:
---Кто Вам это сказал ?? У меня дед с бабкой по материнской линии с Украины переехали по Столыпинской реформе . С Полтавщины и с Днепропетровщины . А при записи в 1ый класс в личном деле - украинцем записан . А не нравиться мне политика Зеленского и его правительства . Так как всегда разделяю правительство и народ . Вы вроде стих Евтушенко читали ??
saba:
Вам сейчас дико не нравятся?
Вам сейчас дико не нравятся?
---Кто Вам это сказал ?? У меня дед с бабкой по материнской линии с Украины переехали по Столыпинской реформе . С Полтавщины и с Днепропетровщины . А при записи в 1ый класс в личном деле - украинцем записан . А не нравиться мне политика Зеленского и его правительства . Так как всегда разделяю правительство и народ . Вы вроде стих Евтушенко читали ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 15:18
13 часов назад, источник: Спорт РИА НовостиСборная США по боксу пропустит ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны, сообщается на официальном сайте Федерации бокса США (USA Boxing).Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 15:47
Цитата:
Лишить право сборным США выступать в международных турнирах лет на пять за бойкот и все дела.
Надо в хартии Олимпийских Игр и международных федерации видов спорта прописать: - бойкотируешь - лишаешься лет на пять право выступления в международных турнирах. Пять лет для профессионального спорта - это очень много и многие задумаются.
Гога:
Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира
Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира
Лишить право сборным США выступать в международных турнирах лет на пять за бойкот и все дела.
Надо в хартии Олимпийских Игр и международных федерации видов спорта прописать: - бойкотируешь - лишаешься лет на пять право выступления в международных турнирах. Пять лет для профессионального спорта - это очень много и многие задумаются.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 16:12
Цитата:
Мне тоже наше правительство не нравиться, сильно не нравится: - сидим на таблице Менделея, а живём хуже арабов, да и к тому приходиться в отличие от них работать: - вкалываешь, вкалываешь, - целый год к нему готовишься и будет ещё этот урожай или не будет - бабушка надвое сказала. Так что я тоже, мягко говоря, не в восторге от наших министров.
Гога:
А не нравиться мне политика Зеленского и его правительства
А не нравиться мне политика Зеленского и его правительства
Мне тоже наше правительство не нравиться, сильно не нравится: - сидим на таблице Менделея, а живём хуже арабов, да и к тому приходиться в отличие от них работать: - вкалываешь, вкалываешь, - целый год к нему готовишься и будет ещё этот урожай или не будет - бабушка надвое сказала. Так что я тоже, мягко говоря, не в восторге от наших министров.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 16:48
Цитата:
Это до какой же степени нужно не разбираться в происходящем, чтобы делать такие заявления...
...
Осталось заявить, что Россия организовала переворот, привела к власти на Украине нацистов/бандеровцев, чтобы те начали карательную операцию против Донбасса и, "воспользовавшись этим", забрала себе Крым...
...
Россия вынуждена была вернуть Крым, ибо НАТО под руководством США организовали переворот, чтобы привести к власти бандеровцев, что облегчало им "освоение" территории Украины. Размещение на её территории своих военных баз. Конкретно в Крыму - военно-морской базы. С выдавливанием оттуда ВМФ России.
...
Можно только представить себе, какую истерику закатили бы те же сшанцы, если бы Россия решила разместить свою военно-морскую базу на Кубе...
[Исправлено: Skeptic, 09.02.2023 - 16:49]
saba:
воспользовавшись Майданом, Россия забрала себе Крым
воспользовавшись Майданом, Россия забрала себе Крым
Это до какой же степени нужно не разбираться в происходящем, чтобы делать такие заявления...
...
Осталось заявить, что Россия организовала переворот, привела к власти на Украине нацистов/бандеровцев, чтобы те начали карательную операцию против Донбасса и, "воспользовавшись этим", забрала себе Крым...
...
Россия вынуждена была вернуть Крым, ибо НАТО под руководством США организовали переворот, чтобы привести к власти бандеровцев, что облегчало им "освоение" территории Украины. Размещение на её территории своих военных баз. Конкретно в Крыму - военно-морской базы. С выдавливанием оттуда ВМФ России.
...
Можно только представить себе, какую истерику закатили бы те же сшанцы, если бы Россия решила разместить свою военно-морскую базу на Кубе...
[Исправлено: Skeptic, 09.02.2023 - 16:49]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 16:55
Цитата:
Ну, хоть какие-то соревнования пройдут честно, без допинга.
Гога:
Сборная США по боксу отказалась
Сборная США по боксу отказалась
Ну, хоть какие-то соревнования пройдут честно, без допинга.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 17:45
Цитата:
---А что там не так ?Даты основания городов ? Или кем были основаны ?
saba:
Какой то полуграмотный человек
Какой то полуграмотный человек
---А что там не так ?Даты основания городов ? Или кем были основаны ?
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