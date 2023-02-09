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Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46140
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:27
О воде, разлитой на ул. Парковой сообщил подписчик "НГ" в Telegram. Утром 9 февраля над проезжей частью поднимались клубы пара. Вода, по словам читателя, прибывала с перекрёстка ул. Ленина - ул. Горняков.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 180
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:27
На Рудненской ТЭЦ в свое время снесли градильни, даже хвастались этим. Типо новые технологии. Похоже новой технологией было использование теплосети Рудного в качестве большой градильни. Вот и результат.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15507
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:46
Цитата:
И как это связано? Если бы не было должного ухода за градирнями - и на них могла случиться авария со временем. К тому же теплосетями замещать градирни можно зимой, а летом что делать?
Janus:
Похоже новой технологией было использование теплосети Рудного в качестве большой градильни. Вот и результат.
Похоже новой технологией было использование теплосети Рудного в качестве большой градильни. Вот и результат.
И как это связано? Если бы не было должного ухода за градирнями - и на них могла случиться авария со временем. К тому же теплосетями замещать градирни можно зимой, а летом что делать?
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:50
Цитата:
А как градирня ТЭЦ связана с теплосетями в городе?
Janus:
А как градирня ТЭЦ связана с теплосетями в городе?
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:51
Цитата:
Наверное в городские сети отопления вода подаётся после охлаждения в градирне...
Victor Yang:
Наверное в городские сети отопления вода подаётся после охлаждения в градирне...
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 10:25
Цитата://Под отключение попали 24 капитальных дома, 59 домов в частном секторе, 17 юридических лиц.//
Есть, очевидно, и НЕ КАПИТАЛЬНЫЕ дома, в переводе с акиматовского языка на обывательский - хибары, шалаши или частный сектор, а акиматовские КАПИТАЛЬНЫЕ - это многоэтажки по простонародье.
Капитальные - это строили на века, а не капитальные - частник строил абы как, с подручных материалов.
Нельзя ли быть попроще, быть ближе к народу и изьяснятся по народному - и как говорит мой внук:- " ...ата, говори проще и лицо проще делай и народ к тебе потянется..".
Это показатель уровня коммуникабельности областного акимата, в частности пресс-службы.
Есть, очевидно, и НЕ КАПИТАЛЬНЫЕ дома, в переводе с акиматовского языка на обывательский - хибары, шалаши или частный сектор, а акиматовские КАПИТАЛЬНЫЕ - это многоэтажки по простонародье.
Капитальные - это строили на века, а не капитальные - частник строил абы как, с подручных материалов.
Нельзя ли быть попроще, быть ближе к народу и изьяснятся по народному - и как говорит мой внук:- " ...ата, говори проще и лицо проще делай и народ к тебе потянется..".
Это показатель уровня коммуникабельности областного акимата, в частности пресс-службы.
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 10:34
Цитата:
Зато основание для Ионенко просить не 11,4 миллиарда , а как рекомендовал аким области просить, например: - 22,8 миллиарда тенге у Минфина.
Почти как в Украине или картина один в один: - чем больше воюют, тем больше просят у Минфина США денег на якобы модернизацию ВСУ: - чем больше рвёт труб, тем больше просят денег якобы на модернизацию ЖКХ
Janus:
Вот и результат.
Вот и результат.
Зато основание для Ионенко просить не 11,4 миллиарда , а как рекомендовал аким области просить, например: - 22,8 миллиарда тенге у Минфина.
Почти как в Украине или картина один в один: - чем больше воюют, тем больше просят у Минфина США денег на якобы модернизацию ВСУ: - чем больше рвёт труб, тем больше просят денег якобы на модернизацию ЖКХ
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1315
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 11:48
Цитата:
Это не акиматовский , а рудненский диалект, у нас дачи, у них сады, у нас благоустроенные дома , у них капитальные, помню в молодости тоже по ушам резануло
ACROS:
НЕ КАПИТАЛЬНЫЕ
НЕ КАПИТАЛЬНЫЕ
Это не акиматовский , а рудненский диалект, у нас дачи, у них сады, у нас благоустроенные дома , у них капитальные, помню в молодости тоже по ушам резануло
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 11:56
Цитата:
Выходит, сотрудник пресс-службы акима области выходец с Рудного или тупо переписал то что прислал Ионенко ??
saba:
рудненский диалект
рудненский диалект
Выходит, сотрудник пресс-службы акима области выходец с Рудного или тупо переписал то что прислал Ионенко ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5857
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 12:02
Сдается мне, кто-то намеренно навёл порчу на мой любимый город, надо местным оккультным Гурам провести обратный процесс,
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 12:23
Цитата:
Сделайте как мы (сельхозники) иногда делаем, когда много дней подряд, летом, на посевах, не бывает дождей: - режем именно чёрную корову( лошадь, барана- у кого на что денег хватает) и обязательно возле водоёма, созываем весь народ с деревни, аксакалы дают бата, одна треть мяса на садака-ас, треть мяса - нуждающим раздать, треть или остаток( если останется ) себе.
И самое главное - спиртного там не употреблять, и не богохульствовать, а то - астын берекесы кетед.
[Исправлено: ACROS, 09.02.2023 - 12:24]
сайлау курманов:
местным оккультным
местным оккультным
Сделайте как мы (сельхозники) иногда делаем, когда много дней подряд, летом, на посевах, не бывает дождей: - режем именно чёрную корову( лошадь, барана- у кого на что денег хватает) и обязательно возле водоёма, созываем весь народ с деревни, аксакалы дают бата, одна треть мяса на садака-ас, треть мяса - нуждающим раздать, треть или остаток( если останется ) себе.
И самое главное - спиртного там не употреблять, и не богохульствовать, а то - астын берекесы кетед.
[Исправлено: ACROS, 09.02.2023 - 12:24]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1315
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 14:24
Цитата:
Я думаю так оно и есть, взял и переписал, да и Ионенко сам скорее всего не писал, писал истинный рудничанин.
ACROS:
тупо переписал то что прислал Ионенко
тупо переписал то что прислал Ионенко
Я думаю так оно и есть, взял и переписал, да и Ионенко сам скорее всего не писал, писал истинный рудничанин.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22954
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 17:33
Сделали быстро, мы даже замерзнуть не успели..
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