Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном

Отправлено: - 10:25

Цитата://Под отключение попали 24 капитальных дома, 59 домов в частном секторе, 17 юридических лиц.//



Есть, очевидно, и НЕ КАПИТАЛЬНЫЕ дома, в переводе с акиматовского языка на обывательский - хибары, шалаши или частный сектор, а акиматовские КАПИТАЛЬНЫЕ - это многоэтажки по простонародье.

Капитальные - это строили на века, а не капитальные - частник строил абы как, с подручных материалов.

Нельзя ли быть попроще, быть ближе к народу и изьяснятся по народному - и как говорит мой внук:- " ...ата, говори проще и лицо проще делай и народ к тебе потянется..".

Это показатель уровня коммуникабельности областного акимата, в частности пресс-службы.