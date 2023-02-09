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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 14:36
#3631
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- ---Это ни кому лично не относится !!!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 14:37
#3632
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Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 14:53
#3633
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Цитата:
saba:
Вам сейчас дико не нравятся?

---Кто Вам это сказал ?? У меня дед с бабкой по материнской линии с Украины переехали по Столыпинской реформе . С Полтавщины и с Днепропетровщины . А при записи в 1ый класс в личном деле - украинцем записан . А не нравиться мне политика Зеленского и его правительства . Так как всегда разделяю правительство и народ . Вы вроде стих Евтушенко читали ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 15:18
#3634
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13 часов назад, источник: Спорт РИА НовостиСборная США по боксу пропустит ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны, сообщается на официальном сайте Федерации бокса США (USA Boxing).Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 15:47
#3635
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Цитата:
Гога:
Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира


Лишить право сборным США выступать в международных турнирах лет на пять за бойкот и все дела.
Надо в хартии Олимпийских Игр и международных федерации видов спорта прописать: - бойкотируешь - лишаешься лет на пять право выступления в международных турнирах. Пять лет для профессионального спорта - это очень много и многие задумаются.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3836
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 16:12
#3636
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Цитата:
Гога:
А не нравиться мне политика Зеленского и его правительства


Мне тоже наше правительство не нравиться, сильно не нравится: - сидим на таблице Менделея, а живём хуже арабов, да и к тому приходиться в отличие от них работать: - вкалываешь, вкалываешь, - целый год к нему готовишься и будет ещё этот урожай или не будет - бабушка надвое сказала. Так что я тоже, мягко говоря, не в восторге от наших министров.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 16:48
#3637
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Цитата:
saba:
воспользовавшись Майданом, Россия забрала себе Крым

Это до какой же степени нужно не разбираться в происходящем, чтобы делать такие заявления...
...
Осталось заявить, что Россия организовала переворот, привела к власти на Украине нацистов/бандеровцев, чтобы те начали карательную операцию против Донбасса и, "воспользовавшись этим", забрала себе Крым...
...
Россия вынуждена была вернуть Крым, ибо НАТО под руководством США организовали переворот, чтобы привести к власти бандеровцев, что облегчало им "освоение" территории Украины. Размещение на её территории своих военных баз. Конкретно в Крыму - военно-морской базы. С выдавливанием оттуда ВМФ России.
...
Можно только представить себе, какую истерику закатили бы те же сшанцы, если бы Россия решила разместить свою военно-морскую базу на Кубе...

[Исправлено: Skeptic, 09.02.2023 - 16:49]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 16:55
#3638
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Цитата:
Гога:
Сборная США по боксу отказалась

:-) Ну, хоть какие-то соревнования пройдут честно, без допинга.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 17:45
#3639
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Цитата:
saba:
Какой то полуграмотный человек

---А что там не так ?Даты основания городов ? Или кем были основаны ?
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