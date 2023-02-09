Отправлено: - 16:48

saba:

воспользовавшись Майданом, Россия забрала себе Крым

[Исправлено: Skeptic, 09.02.2023 - 16:49]

Цитата:Это до какой же степени нужно не разбираться в происходящем, чтобы делать такие заявления......Осталось заявить, что Россия организовала переворот, привела к власти на Украине нацистов/бандеровцев, чтобы те начали карательную операцию против Донбасса и, "воспользовавшись этим", забрала себе Крым......Россия вынуждена была вернуть Крым, ибо НАТО под руководством США организовали переворот, чтобы привести к власти бандеровцев, что облегчало им "освоение" территории Украины. Размещение на её территории своих военных баз. Конкретно в Крыму - военно-морской базы. С выдавливанием оттуда ВМФ России....Можно только представить себе, какую истерику закатили бы те же сшанцы, если бы Россия решила разместить свою военно-морскую базу на Кубе...