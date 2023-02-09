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≡ Пять машин попали в ДТП из-за проехавшего на красный свет водителя в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46140
Пять машин попали в ДТП из-за проехавшего на красный свет водителя в Костанае
Отправлено: 09.02.23 - 16:17
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Авария произошло вчера, 8 февраля, вечером в районе магазина "Емшан". На видео, присланном в редакцию "НГ", видно, как в машины, стоящие на парковки, въехал автомобиль "Хюндай". В ДТП пострадало, как минимум, пять машин.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3836
Re: Пять машин попали в ДТП из-за проехавшего на красный свет...
Отправлено: 09.02.23 - 16:17
#1
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Девушка,что ли за рулём была ??
И почему магазин "Емшан"- так опустили статус целого супермаркета или как там они сейчас дразнятся- ТРЦ ??
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
702
Re: Пять машин попали в ДТП из-за проехавшего на красный свет...
Отправлено: 09.02.23 - 16:38
#2
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"...в машины, стоящие на парковки..." - на парковкЕ
...
"...в пресс-службе департfмента полиции..." - департАмента
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
541
Re: Пять машин попали в ДТП из-за проехавшего на красный свет...
Отправлено: 09.02.23 - 16:54
#3
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Цитата:
Skeptic:
"...в машины, стоящие на парковки..." - на парковкЕ ... "...в пресс-службе департfмента полиции..." - департАмента

Спасибо, все исправили
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3836
Re: Пять машин попали в ДТП из-за проехавшего на красный свет...
Отправлено: 09.02.23 - 16:54
#4
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Цитата:
Skeptic:
вкЕ

Цитата:
Skeptic:
артfме


Такой же наверное уровень общего образования у пресс-секретаря, как и в областном акимате с "капитальными" домами.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1513
Re: Пять машин попали в ДТП из-за проехавшего на красный свет...
Отправлено: 09.02.23 - 18:00
#5
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Цитата:
"Хюндай"


Правильно это читается как "Хёндэ" все же :-)
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