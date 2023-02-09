Отправлено: - 13:18

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Но тут без дальнобоек конечно танкам не обойтись, чтобы они уничтожали перед танковыми атаками Смерчи и Торнадо. Как только они придут на 150 км, а Смерчи стоят в км 50ти от фронта, так их сразу же не будет в пределах 100 км от него, тем лучше для танков. Да и С-300 отодвинут. Вот тогда то и будет эффективность танков хоть лео, хоть абрамс, хоть Т-64. А еще лучше конечно на 200 км, тогда война полностью будет решена в украинскую сторону..

Цитата:Посмотрим, согласно прогнозам иностранных разведок через две, три недели россияне пойдут в наступление.Также вскользь была информация, что недавно в Лондоне прошло заседание чрезвычайного комитета Кобра (узкий состав британского правительства). Там якобы принято решение до наступления предоставить Украине крылатые ракеты среднего радиуса действия Smart Storm Shadow. Особо не распространяются, дальность поражения 560 км. с дополнительным баком до 1000 км. Британско-Французская разработка, ракеты воздушного базирования.Их ранее хотели приспособить на Миг-29 в Польше, удачно не получилось. Хотят 4 самолёта переправить в Украину, скорее всего Торнадо или Евро файтишь. Подготовка пилотов займёт две недели, будем наблюдать, скоро будет ясно.