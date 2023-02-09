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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 01:41
#3616
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И потому словосочетание "Глаза колит", просто в какой то мере абсурдное..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 01:52
#3617
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--Не абсурднее некоторых комментариев некоторых комментаторов ;-) :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 12:04
#3618
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3815
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 13:18
#3619
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Цитата:
111:
Но тут без дальнобоек конечно танкам не обойтись, чтобы они уничтожали перед танковыми атаками Смерчи и Торнадо. Как только они придут на 150 км, а Смерчи стоят в км 50ти от фронта, так их сразу же не будет в пределах 100 км от него, тем лучше для танков. Да и С-300 отодвинут. Вот тогда то и будет эффективность танков хоть лео, хоть абрамс, хоть Т-64. А еще лучше конечно на 200 км, тогда война полностью будет решена в украинскую сторону..


Посмотрим, согласно прогнозам иностранных разведок через две, три недели россияне пойдут в наступление.

Также вскользь была информация, что недавно в Лондоне прошло заседание чрезвычайного комитета Кобра (узкий состав британского правительства). Там якобы принято решение до наступления предоставить Украине крылатые ракеты среднего радиуса действия Smart Storm Shadow. Особо не распространяются, дальность поражения 560 км. с дополнительным баком до 1000 км. Британско-Французская разработка, ракеты воздушного базирования.

Их ранее хотели приспособить на Миг-29 в Польше, удачно не получилось. Хотят 4 самолёта переправить в Украину, скорее всего Торнадо или Евро файтишь. Подготовка пилотов займёт две недели, будем наблюдать, скоро будет ясно.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3815
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 13:29
#3620
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Цитата:
YESNO:
Конечно. Высокоточные ракеты и истребители 5 поколения все решат в итоге, если будет принято решение атаковать военные объекты и центры управления в России. Уже даже про вероятность применения я/о не говорят. Только говорящие головы нагнетают.


В открытых источниках отмечали, что из Нидерландов в Польшу на военно-воздушную базу Мальборк перебазировали восемь F-35. Четыре из них уже патрулируют воздушное пространство, радиолокационное обнаружение дальнее.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 13:55
#3621
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Гога тогда скажите кем была основана Керчь, Севастополь, а Дербент, а Казань, а Астрахань? Кем был по национальности князь Юрий Долгорукий, если он сын Владимира Мономаха, рюриковича, т.е. варяга и Гиты Уэссекской , страшно сказать англо саксонской принцессой, а он между прочим основал Москву. Всё это какое выворачивание истории на свой лад, да и Юрий Долгорукий всю жизнь стремился и какое то время побыл Великим князем Киевским.
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