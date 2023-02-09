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≡ 6 февраля за первые 18 секунд работы платформы autonesie.kz...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46137
6 февраля за первые 18 секунд работы платформы autonesie.kz...
Отправлено: 09.02.23 - 12:42
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6 февраля за первые 18 секунд работы платформы autonesie.kz заявки на льготное автокредитование подал 761 казахстанец, после чего прием заявок завершили. Акцию повторят в марте. Нужно ли это делать?
Результаты опроса

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3830
6 февраля за первые 18 секунд работы платформы autonesie.kz...
Отправлено: 09.02.23 - 12:42
#1
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Нет ни одного подходящего ответа: - наоборот надо чаще проводить такие интернет-акции по распродажи чего нибудь существенного, - например: авто или же арендные жилища; гранты на обучение; выделение "лакомых" земельных участков для МСБ в центре города; и так далее - но, перед этим Токаев должен вызвать этого пучеглазого киндер-министра по цифровизации и хорошенько дать пенделя - что бы не только лазил по ЦОН-ам и стучал на сотрудников, но и наладил этот Интернет и не только в городе, но и в селе ( сельские тоже хотят и авто и жильё и прочее).
Может и так смотришь и будет, как любят говорить наши гос.чиновники, правда не совсем иногда понимая смысл сказанного, - мультипликативный эффект от банальной продажи третьегосортного, бюджетного автомобиля нашего отверточного автопрома.
P.S.- я думал я один такой "скорострельный", а оказывается наш автопром ещё "скорострельный" чем я.

[Исправлено: ACROS, 09.02.2023 - 12:48]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1309
Re: 6 февраля за первые 18 секунд работы платформы autonesie.kz...
Отправлено: 09.02.23 - 13:47
#2
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Это опять таки свидетельство низкой квалификации нашего правительства, данная акция подразумевала поддержку отечественного автопроизводителя. А не как подарок нашим автолюбителям.Поэтому механизм должен был бы быть такой. Не автолюбители встают в очередь на какой то платформе, а автолюбитель приходит в банк второго уровня, оформляет автокредит, как обычно. Банк кредитует его из собственных средств При условии выполнения условий, т.е. автомобиль состоит в правительственном списке, государство оплачивает разницу в % банку из бюджета. Тогда никакого ажиотажа не будет и это не будет выглядеть, как выброшенный к празднику дефицит.Т.е по дотационной ставке взаимодействие только между государством и банком второго уровня. А то сделали программу на смех людям
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