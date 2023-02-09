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≡ Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46137
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:27
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О воде, разлитой на ул. Парковой сообщил подписчик "НГ" в Telegram. Утром 9 февраля над проезжей частью поднимались клубы пара. Вода, по словам читателя, прибывала с перекрёстка ул. Ленина - ул. Горняков.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
180
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:27
#1
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На Рудненской ТЭЦ в свое время снесли градильни, даже хвастались этим. Типо новые технологии. Похоже новой технологией было использование теплосети Рудного в качестве большой градильни. Вот и результат.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15504
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:46
#2
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Цитата:
Janus:
Похоже новой технологией было использование теплосети Рудного в качестве большой градильни. Вот и результат.

И как это связано? Если бы не было должного ухода за градирнями - и на них могла случиться авария со временем. К тому же теплосетями замещать градирни можно зимой, а летом что делать?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
697
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:50
#3
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Цитата:
Janus:

А как градирня ТЭЦ связана с теплосетями в городе?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
697
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 09:51
#4
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Цитата:
Victor Yang:

:-) Наверное в городские сети отопления вода подаётся после охлаждения в градирне...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3830
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 10:25
#5
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Цитата://Под отключение попали 24 капитальных дома, 59 домов в частном секторе, 17 юридических лиц.//

Есть, очевидно, и НЕ КАПИТАЛЬНЫЕ дома, в переводе с акиматовского языка на обывательский - хибары, шалаши или частный сектор, а акиматовские КАПИТАЛЬНЫЕ - это многоэтажки по простонародье.
Капитальные - это строили на века, а не капитальные - частник строил абы как, с подручных материалов.
Нельзя ли быть попроще, быть ближе к народу и изьяснятся по народному - и как говорит мой внук:- " ...ата, говори проще и лицо проще делай и народ к тебе потянется..".
Это показатель уровня коммуникабельности областного акимата, в частности пресс-службы.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3830
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 10:34
#6
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Цитата:
Janus:
Вот и результат.


Зато основание для Ионенко просить не 11,4 миллиарда , а как рекомендовал аким области просить, например: - 22,8 миллиарда тенге у Минфина.
Почти как в Украине или картина один в один: - чем больше воюют, тем больше просят у Минфина США денег на якобы модернизацию ВСУ: - чем больше рвёт труб, тем больше просят денег якобы на модернизацию ЖКХ
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1309
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 11:48
#7
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Цитата:
ACROS:
НЕ КАПИТАЛЬНЫЕ

Это не акиматовский , а рудненский диалект, у нас дачи, у них сады, у нас благоустроенные дома , у них капитальные, помню в молодости тоже по ушам резануло
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3830
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 11:56
#8
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Цитата:
saba:
рудненский диалект


Выходит, сотрудник пресс-службы акима области выходец с Рудного или тупо переписал то что прислал Ионенко ??
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5857
Re: Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 12:02
#9
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Сдается мне, кто-то намеренно навёл порчу на мой любимый город, надо местным оккультным Гурам провести обратный процесс,
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3830
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Отправлено: 09.02.23 - 12:23
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
местным оккультным


Сделайте как мы (сельхозники) иногда делаем, когда много дней подряд, летом, на посевах, не бывает дождей: - режем именно чёрную корову( лошадь, барана- у кого на что денег хватает) и обязательно возле водоёма, созываем весь народ с деревни, аксакалы дают бата, одна треть мяса на садака-ас, треть мяса - нуждающим раздать, треть или остаток( если останется ) себе.
И самое главное - спиртного там не употреблять, и не богохульствовать, а то - астын берекесы кетед.

[Исправлено: ACROS, 09.02.2023 - 12:24]
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