Отправлено: - 22:13

Ильяс:

что же за такая любовь к АБЗ плюс?

Цитата:А дорожных компаний у нас в области раз, два и обчёлся и кроме того, когда АБЗ+ работает генподрядчиком, а не субчиком , то свою марку старается держать