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≡ Какие дороги будут ремонтировать в 2023 году в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46133
Какие дороги будут ремонтировать в 2023 году в Костанайской области?
Отправлено: 08.02.23 - 16:53
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Всего отремонтируют 461 км автодорог местного значения, в том числе 230 км областного значения, а также 261 км улиц населенных пунктов. В бюджет автодорожной отрасли вошли 500 млн тенге из республиканского бюджета и 36,8 млрд тенге из местных.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
249
Re: Какие дороги будут ремонтировать в 2023 году в Костанайской...
Отправлено: 08.02.23 - 16:53
#1
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что же за такая любовь к АБЗ плюс?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1304
Re: Какие дороги будут ремонтировать в 2023 году в Костанайской...
Отправлено: 08.02.23 - 22:13
#2
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Цитата:
Ильяс:
что же за такая любовь к АБЗ плюс?

А дорожных компаний у нас в области раз, два и обчёлся и кроме того, когда АБЗ+ работает генподрядчиком, а не субчиком , то свою марку старается держать
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