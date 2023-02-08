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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1011
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 20:02
#3601
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Цитата:
ACROS:
у России, как оказалось, ресурсы практически беспредельны как людские так и энерго-сырьевые.


Ну неужели вам до сих пор не понятно, что все войны на планете - это войны за обладание ресурсами. И развязывает эти войны не имеющий этих ресурсов запад. Плевать, какой повод, главное в очередной раз покусать Россию.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 20:05
#3602
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Цитата:
111:
Да и опасно это. Очень.


На мой взгляд, учитываются интересы США, Европы и Китая. Для последних не нужно чтобы полыхало под боком. В Украине не выводят из строя железнодорожные пути, газа и нефтепроводы по которым транспортируется сырьё. По большому счёту, с помощью калибров могли давно разнести. Но никто этого не делает, потому что наверняка предупредили, не делать этого.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.02.2023 - 20:08]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 20:48
#3603
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Цитата:
YESNO:
По фронту прошел слух — "Леопарды подвезли!"

Читал похожие анекдоты, про абрамсов. :lol:
Ветка серьёзно так оживилась смотрю. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:12
#3604
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Цитата:
electro:
развязывает эти войны не имеющий этих ресурсов запад. Плеват

Это как?
Показали пальчик бункерному, тот и побежал захватывать Украину в 2014м?
Виновата Германия?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:22
#3605
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В принципе пока цель СВО не достигнута, рано говорить о мире..
Новая цель..

Симонян решила объяснить планктону на болотах "настоящие цели СВО". При этом раскатала губу на Николаев и Одесу😁💬"Вот скажите, Николаев и Одесса нам нужны? Ну конечно нужны! Нам же не нужно, чтобы Украина рано или поздно была напичкана подводными лодками и имела мощный флот в Черном море, где наш Крым, Сочи, Геленджик, Новороссийск".

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:30
#3606
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Цитата:
Эл-починно:
Читал похожие анекдоты, про абрамсов

Не поняли вообще то, речь не про Абрамсы была а про механизм. Про ложь как искусство.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:33
#3607
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Цитата:
electro:
неужели вам до сих пор не понятно, что все войны на планете - это войны за обладание ресурсами.

Итоги приватизации пересмотрели что ли?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:35
#3608
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Цитата:
YESNO:
речь не про Абрамсы была а про механизм. Про ложь как искусство.

Так это для вас не анекдот? :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:45
#3609
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:48
#3610
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Цитата:
Эл-починно:
Так это для вас не анекдот

Я в этом не участвую же. Могу только комментировать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1304
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:51
#3611
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Цитата:
ACROS:
России пусть отойдёт русский малороссийский мир, а Украине - западная часть и пусть живут:

Там всё не так просто, если бы можно было так разделить. Дело в том , что большое количество русскоязычного населения особенно после начала войны, после того как ощутили на себе все её прелести уже не хотят в Россию, а большое количество украиноязычных людей, живущих в основном в сельской местности никогда не покинут свой дом. Если Харьковская, Одесская, Николаевская, Киевская и сам город Киев русскоязычные, то кроме Западной Украины есть Сумы , Хмельницкая, Полтавская, да Херсон с Запорожьем это смешанные регионы, не по национальности , а именно по языку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 21:56
#3612
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1304
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 22:08
#3613
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Цитата:
electro:
Плевать, какой повод, главное в очередной раз покусать Россию.

Могу как диванный эксперд предложить свою версию. России как воздух нужен был Крым, который беспечно отдали Хрущёв и Ельцин. Хрущёву ещё простительно, он действовал в рамках одной страны, А Ельцин , ну в общем не подумал. Было свидетельство по моему Бурбулиса, что в Беловежской пуще Кравчук президент Украины с тревогой спрашивал у Ельцина про Крым, в ответ тот беспечно махнул рукой.Но Черноморский флот РФ не мог вечно быть квартирантом у другой страны, поэтому воспользовавшись Майданом, Россия забрала себе Крым. ЛДНР тоже просились и даже провели свои референдумы, но тогда они были не нужны. Однако оказалось, что снабжение полуострова, даже с учётом гигантских вложений России только через Крымский мост и по воздуху неэффективно. Тогда и возник вопрос Херсона и Запорожья для сухопутного пути, ну а поводом стали конечно ЛДНР. Теперь их бросать конечно было нельзя. Это только мои умозаключения!
Кстати изначально на Майдане стояли и активно участвовали шахтёры Донбасса. Когда стали избивать сотрудников Беркута, они в одну ночь ушли, не сказав тогда ни за, ни против. История не приемлет сослагательного наклонения, однако интересно, что было бы, если бы они тогда поддержали Януковича?
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