Отправлено: - 22:08

electro:

Плевать, какой повод, главное в очередной раз покусать Россию.

Цитата:Могу как диванный эксперд предложить свою версию. России как воздух нужен был Крым, который беспечно отдали Хрущёв и Ельцин. Хрущёву ещё простительно, он действовал в рамках одной страны, А Ельцин , ну в общем не подумал. Было свидетельство по моему Бурбулиса, что в Беловежской пуще Кравчук президент Украины с тревогой спрашивал у Ельцина про Крым, в ответ тот беспечно махнул рукой.Но Черноморский флот РФ не мог вечно быть квартирантом у другой страны, поэтому воспользовавшись Майданом, Россия забрала себе Крым. ЛДНР тоже просились и даже провели свои референдумы, но тогда они были не нужны. Однако оказалось, что снабжение полуострова, даже с учётом гигантских вложений России только через Крымский мост и по воздуху неэффективно. Тогда и возник вопрос Херсона и Запорожья для сухопутного пути, ну а поводом стали конечно ЛДНР. Теперь их бросать конечно было нельзя. Это только мои умозаключения!Кстати изначально на Майдане стояли и активно участвовали шахтёры Донбасса. Когда стали избивать сотрудников Беркута, они в одну ночь ушли, не сказав тогда ни за, ни против. История не приемлет сослагательного наклонения, однако интересно, что было бы, если бы они тогда поддержали Януковича?