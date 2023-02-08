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"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46133
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 16:09
87%, или 111 придорожных объектов из 137-ми, соответствует стандарту. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, на заседании коллегии по вопросу развития автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры в акимате Костанайской области.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15503
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 16:09
А чему там соответствовать? Любая АЗС с теплым туалетом и торговым залом - уже соответствует. Вот стандарт можно почитать:
СТРК 2476-2014.pdf - Яндекс.Документы (yandex.ru)
СТРК 2476-2014.pdf - Яндекс.Документы (yandex.ru)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1304
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 16:22
Цитата:
Тёплый туалет на АЗС , да ещё чтобы на двери не висел замок. это даже в городе вершина цивилизации. На Титане в АГЗС есть, на Автогазпром по Быковского тоже, может есть ещё не знаю. У нас в городе вообще с общественными туалетами как то не очень
Victor Yang:
Любая АЗС с теплым туалетом
Любая АЗС с теплым туалетом
Тёплый туалет на АЗС , да ещё чтобы на двери не висел замок. это даже в городе вершина цивилизации. На Титане в АГЗС есть, на Автогазпром по Быковского тоже, может есть ещё не знаю. У нас в городе вообще с общественными туалетами как то не очень
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 16:34
Цитата:
На бугре возле Лисаковки в тёплые туалеты хозяева кафешек транзитных НЕ ПУСКАЮТ. Транзитные пассажиры идут справлять нужду в родной обосанный и обкаканный где и наступить негде -"..услуга на улице.."
[Исправлено: ACROS, 08.02.2023 - 16:36]
saba:
с общественными туалетами как то не очень
с общественными туалетами как то не очень
На бугре возле Лисаковки в тёплые туалеты хозяева кафешек транзитных НЕ ПУСКАЮТ. Транзитные пассажиры идут справлять нужду в родной обосанный и обкаканный где и наступить негде -"..услуга на улице.."
[Исправлено: ACROS, 08.02.2023 - 16:36]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25691
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 17:33
Цитата:
Что, иолько сами в
него - ходят?...
ACROS:
транзитных НЕ ПУСКАЮТ.
транзитных НЕ ПУСКАЮТ.
Что, иолько сами в
него - ходят?...
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 17:45
Цитата:
Да, нет: - что бы пописить в теплых условиях, нужно заказать чашечку кофе или пообедать у них и потом попросится в туалет, только тогда барменша откроет кабинку.
drakon:
иолько сами
иолько сами
Да, нет: - что бы пописить в теплых условиях, нужно заказать чашечку кофе или пообедать у них и потом попросится в туалет, только тогда барменша откроет кабинку.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1012
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 18:24
В Рудном АЗС Казахойл тоже туалет типа сортир на улице, правда гостеприимно открыт в любое время суток. И на остальных заправках так же
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11954
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 18:32
Ну во первых нужно в общественных местах ставить напольные унитазы, а не домашние. Поэтому я часто использую великую местную степь или лес)
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 19:06
Цитата:
Совершенно верно: - как в жёлтом "Бистро" на кольце по Карбышева.
Я, лично брезгую сесть на унитаз в общественном месте.
Цитата:
Самая естественная поза и при этой позе все органы ЖКТ находятся в естественном положении, по крайней мере, врачи так говорят.
Vit:
нужно в общественных местах ставить напольные унитазы, а не домашние
нужно в общественных местах ставить напольные унитазы, а не домашние
Совершенно верно: - как в жёлтом "Бистро" на кольце по Карбышева.
Я, лично брезгую сесть на унитаз в общественном месте.
Цитата:
Vit:
я часто использую великую местную степь или лес)
я часто использую великую местную степь или лес)
Самая естественная поза и при этой позе все органы ЖКТ находятся в естественном положении, по крайней мере, врачи так говорят.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1304
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 21:40
Цитата:
На Титане и туалет как в приличном кафе и плюс одноразовые полотенца бумажные, вполне можно обезопасить унитаз
ACROS:
Я, лично брезгую сесть на унитаз в общественном месте.
Я, лично брезгую сесть на унитаз в общественном месте.
На Титане и туалет как в приличном кафе и плюс одноразовые полотенца бумажные, вполне можно обезопасить унитаз
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 206
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 23:44
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