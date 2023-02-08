ACROS: у России, как оказалось, ресурсы практически беспредельны как людские так и энерго-сырьевые.
Ну неужели вам до сих пор не понятно, что все войны на планете - это войны за обладание ресурсами. И развязывает эти войны не имеющий этих ресурсов запад. Плевать, какой повод, главное в очередной раз покусать Россию.
На мой взгляд, учитываются интересы США, Европы и Китая. Для последних не нужно чтобы полыхало под боком. В Украине не выводят из строя железнодорожные пути, газа и нефтепроводы по которым транспортируется сырьё. По большому счёту, с помощью калибров могли давно разнести. Но никто этого не делает, потому что наверняка предупредили, не делать этого.
В принципе пока цель СВО не достигнута, рано говорить о мире.. Новая цель..
Симонян решила объяснить планктону на болотах "настоящие цели СВО". При этом раскатала губу на Николаев и Одесу😁💬"Вот скажите, Николаев и Одесса нам нужны? Ну конечно нужны! Нам же не нужно, чтобы Украина рано или поздно была напичкана подводными лодками и имела мощный флот в Черном море, где наш Крым, Сочи, Геленджик, Новороссийск".
ACROS: России пусть отойдёт русский малороссийский мир, а Украине - западная часть и пусть живут:
Там всё не так просто, если бы можно было так разделить. Дело в том , что большое количество русскоязычного населения особенно после начала войны, после того как ощутили на себе все её прелести уже не хотят в Россию, а большое количество украиноязычных людей, живущих в основном в сельской местности никогда не покинут свой дом. Если Харьковская, Одесская, Николаевская, Киевская и сам город Киев русскоязычные, то кроме Западной Украины есть Сумы , Хмельницкая, Полтавская, да Херсон с Запорожьем это смешанные регионы, не по национальности , а именно по языку.
electro: Плевать, какой повод, главное в очередной раз покусать Россию.
Могу как диванный эксперд предложить свою версию. России как воздух нужен был Крым, который беспечно отдали Хрущёв и Ельцин. Хрущёву ещё простительно, он действовал в рамках одной страны, А Ельцин , ну в общем не подумал. Было свидетельство по моему Бурбулиса, что в Беловежской пуще Кравчук президент Украины с тревогой спрашивал у Ельцина про Крым, в ответ тот беспечно махнул рукой.Но Черноморский флот РФ не мог вечно быть квартирантом у другой страны, поэтому воспользовавшись Майданом, Россия забрала себе Крым. ЛДНР тоже просились и даже провели свои референдумы, но тогда они были не нужны. Однако оказалось, что снабжение полуострова, даже с учётом гигантских вложений России только через Крымский мост и по воздуху неэффективно. Тогда и возник вопрос Херсона и Запорожья для сухопутного пути, ну а поводом стали конечно ЛДНР. Теперь их бросать конечно было нельзя. Это только мои умозаключения! Кстати изначально на Майдане стояли и активно участвовали шахтёры Донбасса. Когда стали избивать сотрудников Беркута, они в одну ночь ушли, не сказав тогда ни за, ни против. История не приемлет сослагательного наклонения, однако интересно, что было бы, если бы они тогда поддержали Януковича?
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