Наверное очень многое, если не всё, зависит от прокладки между рулём, пардон, рычагами и сиденьем. Я сужу по своим механизаторам: - один свободно и без простоев и поломок делает за смену 100-110 га, другой, тоже без поломок и простоев, но 70-80 га, на одном и том же посевном комплексе. Наверное и в бою верна поговорка: - дело было не в бабине, разь...ай сидел в кабине.
ACROS: Наверное очень многое, если не всё, зависит от прокладки между рулём, пардон, рычагами и сиденьем. Я сужу по своим механизаторам: - один свободно и без простоев и поломок делает за смену 100-110 га, другой, тоже без поломок и простоев, но 70-80 га, на одном и том же посевном комплексе. Наверное и в бою верна поговорка: - дело было не в бабине, разь...ай сидел в кабине.
Справедливости ради, нужно отметить, что не только танки применялись, также авиация, артиллерия использовалась.
Танки США И Запада более технологичные, как и сельхозтехника. Тот же Леопард, где компьютер облегчает работу наводчика. Автоматически высчитывается расстояние до цели, влажность воздуха, скорость ветра, износ ствола и другие важные параметры, после чего сообщается о готовности к стрельбе.
Предполагаю, что танковых сражении, как в период второй мировой войны не будет. В комплексе всё будут использовать. Просят истребители Ф-16, они используются как бомбардировщики, также для воздушного боя и как штурмовики для прикрытия бронетехники. Просят БМП для передвижения живой силы, быстрой доставки на передовую. Разведка важна, с помощью спутников и.т.д.
Конечно. Высокоточные ракеты и истребители 5 поколения все решат в итоге, если будет принято решение атаковать военные объекты и центры управления в России. Уже даже про вероятность применения я/о не говорят. Только говорящие головы нагнетают.
ACROS: некий рекламно-мыльный сериал: как будто это не груда
Сериал на года, учитывая что они будут приходить к концу года и в 2024м. Ну и чисто бизнес, ведь ВПК теперь будет совершенствоваться, а это прогресс, технологии и продажа их оружия взамен более устаревшего российского по всему миру.
Но тут без дальнобоек конечно танкам не обойтись, чтобы они уничтожали перед танковыми атаками Смерчи и Торнадо. Как только они придут на 150 км, а Смерчи стоят в км 50ти от фронта, так их сразу же не будет в пределах 100 км от него, тем лучше для танков. Да и С-300 отодвинут. Вот тогда то и будет эффективность танков хоть лео, хоть абрамс, хоть Т-64. А еще лучше конечно на 200 км, тогда война полностью будет решена в украинскую сторону..
Знает и потому вооружает и ставят заводы в Польше и Чехии, размещая заказы вооружения на года, пока на пятилетку с продлением. Это же не просто так. Готовятся к длительной бойне между Украиной и Россией. Торг конечно возможен, но для начала надо вооружение и чем больше и лучше оно, тем лучше и переговорная позиция.
111: война полностью будет решена в украинскую сторону..
быстрее бы эта дурацкая войнушка завершилась, лучше худой мир чем добрая война: - надо принять предложение американцев "...мир в обмен на территории..." - установить пусть хрупкий, но мир, типа корейской 38 параллели - России пусть отойдёт русский малороссийский мир, а Украине - западная часть и пусть живут: - Запад помогает Западной Украине; Россия - Восточной Украине или Малороссии и увидим кто и как заживёт - или как в Северной Кореи или как в Южной Кореи и народ потом сам потянется - где лучше туда и пойдут. Всё равно Украине без США и Запада не сохранить эти земли - Россия им по любому не отдаст, и Западу судя по всему надоело помогать Украине, у них своих проблем хватает, да и у России, как оказалось, ресурсы практически беспредельны как людские так и энерго-сырьевые.
Д.Байден на днях в своём обращении к конгрессу сказал, что Украину не оставят одних, будут помогать. Там посол украины была, так Байден попросил её подняться. Когда она встала все конгрессмены стали и приветствовали её.
Kairat stayer: Д.Байден на днях в своём обращении к конгрессу сказал, что Украину не оставят одних, будут помогать. Там посол украины была, так Байден попросил её подняться. Когда она встала все конгрессмены стали и приветствовали её.
Д.Байден: США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Там есть одно но. Бункерный то не откажется от полного захвата Украины. Насобирает силы опять через пару лет, сделает пропаганду мол мы терпели это 8 лет, теперь два или сколько там лет терпели фашизм, надо денацифицировать или как там оно будет называться, Украину полностью, тем более это исконно российские земли. Ну и опять начнется война. Никто и никогда не откажется от полного захвата Украины, лишь отсрочат.
"Войны нельзя избежать, её можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника ". Ну слова Макиавели это классика..
Да и опасно это. Очень. Для нас выгоднее все таки война. Пока там идет, нас не тронут. Как только те договорятся, никто не думал, что это ровно то же самое начнется тут? А у нас территория огромная, людей в степях нет. Захват и раздел будет просто молниеносный. Чисто гипатетически.. А перед этим якобы Мобики в количестве 200 тысяч расселятся на наших хатах..
Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона отчаялась до такой степени, что вербует детей в ВСУ. «Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит», — утверждает он. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать