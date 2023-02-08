Отправлено: - 18:09

ACROS:

Наверное очень многое, если не всё, зависит от прокладки между рулём, пардон, рычагами и сиденьем. Я сужу по своим механизаторам: - один свободно и без простоев и поломок делает за смену 100-110 га, другой, тоже без поломок и простоев, но 70-80 га, на одном и том же посевном комплексе. Наверное и в бою верна поговорка: - дело было не в бабине, разь...ай сидел в кабине.

Цитата:Справедливости ради, нужно отметить, что не только танки применялись, также авиация, артиллерия использовалась.Танки США И Запада более технологичные, как и сельхозтехника. Тот же Леопард, где компьютер облегчает работу наводчика. Автоматически высчитывается расстояние до цели, влажность воздуха, скорость ветра, износ ствола и другие важные параметры, после чего сообщается о готовности к стрельбе.