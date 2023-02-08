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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 17:59
#3586
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Цитата:
Kairat stayer:
Ирак потерял от 1800-3700 танков,


Наверное очень многое, если не всё, зависит от прокладки между рулём, пардон, рычагами и сиденьем.
Я сужу по своим механизаторам: - один свободно и без простоев и поломок делает за смену 100-110 га, другой, тоже без поломок и простоев, но 70-80 га, на одном и том же посевном комплексе.
Наверное и в бою верна поговорка: - дело было не в бабине, разь...ай сидел в кабине.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 18:09
#3587
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Цитата:
ACROS:
Наверное очень многое, если не всё, зависит от прокладки между рулём, пардон, рычагами и сиденьем. Я сужу по своим механизаторам: - один свободно и без простоев и поломок делает за смену 100-110 га, другой, тоже без поломок и простоев, но 70-80 га, на одном и том же посевном комплексе. Наверное и в бою верна поговорка: - дело было не в бабине, разь...ай сидел в кабине.


Справедливости ради, нужно отметить, что не только танки применялись, также авиация, артиллерия использовалась.

Танки США И Запада более технологичные, как и сельхозтехника. Тот же Леопард, где компьютер облегчает работу наводчика. Автоматически высчитывается расстояние до цели, влажность воздуха, скорость ветра, износ ствола и другие важные параметры, после чего сообщается о готовности к стрельбе.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 18:15
#3588
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Предполагаю, что танковых сражении, как в период второй мировой войны не будет. В комплексе всё будут использовать. Просят истребители Ф-16, они используются как бомбардировщики, также для воздушного боя и как штурмовики для прикрытия бронетехники. Просят БМП для передвижения живой силы, быстрой доставки на передовую. Разведка важна, с помощью спутников и.т.д.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 18:23
#3589
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Цитата:
ACROS:
рекламно-мыльный сериал:

Конечно. Высокоточные ракеты и истребители 5 поколения все решат в итоге, если будет принято решение атаковать военные объекты и центры управления в России. Уже даже про вероятность применения я/о не говорят. Только говорящие головы нагнетают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 18:39
#3590
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Цитата:
ACROS:
некий рекламно-мыльный сериал: как будто это не груда

Сериал на года, учитывая что они будут приходить к концу года и в 2024м.
Ну и чисто бизнес, ведь ВПК теперь будет совершенствоваться, а это прогресс, технологии и продажа их оружия взамен более устаревшего российского по всему миру.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 18:44
#3591
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Цитата:
Kairat stayer:
Ирак потерял от 1800-3700 танков,

Но тут без дальнобоек конечно танкам не обойтись, чтобы они уничтожали перед танковыми атаками Смерчи и Торнадо.
Как только они придут на 150 км, а Смерчи стоят в км 50ти от фронта, так их сразу же не будет в пределах 100 км от него, тем лучше для танков.
Да и С-300 отодвинут.
Вот тогда то и будет эффективность танков хоть лео, хоть абрамс, хоть Т-64.
А еще лучше конечно на 200 км, тогда война полностью будет решена в украинскую сторону..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 18:48
#3592
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Цитата:
111:
Сериал на года,

Когда будет перемога,
Знает только синагога.
Или по этому адресу
770 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213, Соединенные Штаты. Там точно знают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 19:01
#3593
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Цитата:
YESNO:
Знает только синагога

Знает и потому вооружает и ставят заводы в Польше и Чехии, размещая заказы вооружения на года, пока на пятилетку с продлением.
Это же не просто так.
Готовятся к длительной бойне между Украиной и Россией.
Торг конечно возможен, но для начала надо вооружение и чем больше и лучше оно, тем лучше и переговорная позиция.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 19:34
#3594
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Цитата:
111:
война полностью будет решена в украинскую сторону..


быстрее бы эта дурацкая войнушка завершилась, лучше худой мир чем добрая война: - надо принять предложение американцев "...мир в обмен на территории..." - установить пусть хрупкий, но мир, типа корейской 38 параллели - России пусть отойдёт русский малороссийский мир, а Украине - западная часть и пусть живут: - Запад помогает Западной Украине; Россия - Восточной Украине или Малороссии и увидим кто и как заживёт - или как в Северной Кореи или как в Южной Кореи и народ потом сам потянется - где лучше туда и пойдут.
Всё равно Украине без США и Запада не сохранить эти земли - Россия им по любому не отдаст, и Западу судя по всему надоело помогать Украине, у них своих проблем хватает, да и у России, как оказалось, ресурсы практически беспредельны как людские так и энерго-сырьевые.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 19:43
#3595
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Цитата:
ACROS:
надо принять предложение американцев "


Д.Байден на днях в своём обращении к конгрессу сказал, что Украину не оставят одних, будут помогать. Там посол украины была, так Байден попросил её подняться. Когда она встала все конгрессмены стали и приветствовали её.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 19:46
#3596
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Цитата:
ACROS:
да и у России, как оказалось, ресурсы практически беспредельны как людские так и энерго-сырьевые.


Сегодня отмечали, в другой ветке не безграничны со слов экономиста В.Милова.

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 19:51
#3597
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Цитата:
Kairat stayer:
Д.Байден на днях в своём обращении к конгрессу сказал, что Украину не оставят одних, будут помогать. Там посол украины была, так Байден попросил её подняться. Когда она встала все конгрессмены стали и приветствовали её.


Д.Байден: США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 19:51
#3598
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Цитата:
ACROS:
мир в обмен на территории.

Там есть одно но.
Бункерный то не откажется от полного захвата Украины.
Насобирает силы опять через пару лет, сделает пропаганду мол мы терпели это 8 лет, теперь два или сколько там лет терпели фашизм, надо денацифицировать или как там оно будет называться, Украину полностью, тем более это исконно российские земли.
Ну и опять начнется война.
Никто и никогда не откажется от полного захвата Украины, лишь отсрочат.

"Войны нельзя избежать, её можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника ".
Ну слова Макиавели это классика..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 19:56
#3599
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Да и опасно это.
Очень.
Для нас выгоднее все таки война.
Пока там идет, нас не тронут.
Как только те договорятся, никто не думал, что это ровно то же самое начнется тут?
А у нас территория огромная, людей в степях нет.
Захват и раздел будет просто молниеносный.
Чисто гипатетически..
А перед этим якобы Мобики в количестве 200 тысяч расселятся на наших хатах..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3026
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 20:01
#3600
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Цитата:
Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона отчаялась до такой степени, что вербует детей в ВСУ. «Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит», — утверждает он. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
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